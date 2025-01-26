Прекращение огня в Украине: в ЕС допустили участие миссии ООН

Генерал Роберт Бригер считает "маловероятным" план президента США Дональда Трампа быстро прекратить войну в Украине.

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Роберт Бригер / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Основные тезисы генерала:

Солдаты ЕС смогут внести вклад в окончание войны

Украина не может выиграть войну с теми ресурсами, которые она имеет

Миссия ООН в составе солдат из разных стран могла бы наблюдать за прекращением огня в Украине. Об этом заявил глава Военного комитета ЕС, генерал Роберт Бригер, сообщает Die Welt.

"Возможна миссия под мандатом ООН, которая будет включать не только европейцев, но и солдат с глобального юга или, например, Кавказа. Солдаты ЕС, несомненно, смогут внести значительный вклад", - сказал генерал. видео дня

Кроме того, страны ЕС, по его словам, могут предоставить значительные силы для мониторинга прекращения огня, но наблюдение за демилитаризованной зоной вдоль фронта, по его мнению, потребует военного присутствия "в высоком пятизначном диапазоне".

"Это означает, что они также имели бы право воплощать прекращение огня с применением оружия и поддержки с воздуха", - добавил он, уточнив, что "на данный момент все это звучит очень теоретически", но "такой сценарий может быть воплощен в жизнь".

Также он генерал считает "маловероятным" план президента США Дональда Трампа быстро прекратить войну в Украине.

"Проще говоря, это (план Трампа, - ред) дало бы преимущество положить конец смертям. Недостаток, однако, заключался бы в том, что конфликт продолжался бы и, в худшем случае, продолжался бы десятилетиями, например, как между Северной и Южной Кореей", - отметил Бригер.

Он при этом напомнил слова бывшего начальника Генштаба США Марка Милли, который сказал в 2023 году: Украина не может полностью выиграть эту войну с теми ресурсами, которые она имеет. Возвращение утраченных территорий потребует значительно большего развертывания сил, чем Украина располагает. Сейчас важно, чтобы Украина заняла сильнейшую переговорную позицию перед возможными переговорами о прекращении огня, сказал глава Военного комитета ЕС.

Переговоры с Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров. Песков заявил, что Россия выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению. Впрочем, отмечают в Кремле, "надо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну. Трамп предупредил, если страна-агрессор Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее самые сильные санкции и тарифы. Но в то же время он отметил, что это нежелательное развитие событий.

Ультиматум Трампа не впечатлил Путина и может сыграть на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против страны-агрессора, если Россия не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. Однако, как считают аналитики, угрозы американского лидера не поразили Кремль.

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Кто такой Роберт Бригер Роберт Бригер родился 21 ноября 1956 года в Вене. Бригер - генерал австрийских вооружённых сил и нынешний председатель Военного комитета Европейского союза. 19 мая 2021 года Бригер был выбран следующим председателем Военного комитета Европейского союза.

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