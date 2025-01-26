Даже не нужно тереть губкой: как быстро почистить блендер

Часто чашу блендера отмыть не так просто из-за остатков некоторых продуктов. Но с этой проблемой легко справиться, если знать один лайфхак.

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В считанные секунды в блендере не останется ни следа от остатков пищи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

Как правильно мыть погружной блендер

Чем лучше отмывать чашу блендера

Во время приготовления блюд с помощью блендера часто остатки пищи остаются в труднодоступных местах и хозяйки тратят немало сил и времени, чтобы вымыть их.

Главред узнал, что существует лайфхак, который значительно упрощает процесс мытья погружного блендера. Им в своем TikTok поделилась украинская блогерша Диана Головец.

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По ее словам, для того, чтобы очистить блендер быстро, нужно добавить в его чашу несколько капель моющего средства и теплую воду. Эта смесь должна занимать около половины объема чаши. Далее достаточно просто включить блендер на несколько секунд.

"Вам останется только смыть его (блендер - Главред) под теплой проточной водой. Даже не нужно тереть губкой. Смываем и все - ваш блендер идеально чистый", - добавила блогерша.

Смотрите видео, как быстро отмыть блендер:

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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