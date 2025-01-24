Нужно ли сливать первую воду во время варки мяса: многие допускают ошибку

Даже опытные хозяйки могут допускать серьезную ошибку.

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Как правильно варить первое блюдо с мясом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Стоит ли сливать воду после "первой варки" бульона

Как правильно варить первое блюдо с мясом

Приготовление вкусного и ароматного мясного бульона - это, на первый взгляд, довольно легкое блюдо, однако во время процесса следует придерживаться определенных правил и быть внимательным к деталям. Главред выяснил, стоит ли сливать "первую воду" после закипания мяса.

Портал Pixelinform пишет, что многие хозяйки и кулинары считают, что сливание "первой воды" после закипания мяса помогает сделать бульон прозрачным и избавиться от всех вредных веществ, которые якобы содержит мясо.

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Однако установить наличие так называемых вредных веществ можно только с помощью лабораторных исследований, а не кухонных хитростей.

Вы наверняка замечали, что во время приготовления первого блюда с мясом на верх всплывает белая пена. Некоторые хозяйки считают, что это грязь и вредные вещества, но на самом деле пена - это обычный белок, который свернулся при высокой температуре. Он не является вредным для здоровья.

Кроме того, если вы сливаете воду, тогда бульон будет менее наваристым и питательным.

Некоторые повара предполагают, что сливая "первую воду", хозяйки фактически выливают в канализацию все полезные вещества, которые выделяются из мяса в бульон во время первых минут кипения.

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Что такое суп? Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50% жидкости Жидкую часть супа называют основой, плотную - гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица, сообщает "Википедия".

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