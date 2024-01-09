Вылавливать ложкой не нужно: как убрать всю пенку c бульона за один раз

Применяйте этот легкий и эффективный метод, чтобы сделать ваш бульон прозрачным.

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Как убрать всю пенку c бульона за один раз / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Варка мясного бульона часто сопровождается проблемой мутной пены, делающей суп менее аппетитным. Однако существует простой способ избавиться от этой неудобной ситуации всего за несколько минут.

Кстати, ранее мы рассказывали, зачем наивные хозяйки в СССР клали граненый стакан в кастрюлю с бульоном.

Как снять пенку с бульона салфеткой?

Чтобы сделать ваш бульон идеально чистым, вам потребуется одноразовая тканевая салфетка.

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Перед тем, как начнет закипать жидкости в кастрюле, аккуратно разместите одноразовую тканевую салфетку сверху. Важно опустить концы салфетки внутрь посуды, чтобы избежать стекания воды.

Как только бульон начнет закипать, тканевая салфетка сделает свое волшебство. Вся мясная пена и ненужные части останутся на поверхности салфетки, придавая вашему бульону идеальную прозрачность.

Таким образом ваш суп или бульон останется без пенки без лишних усилий. Просто извлеките тканевую салфетку, и вы насладитесь прозрачным и вкусным бульоном, который станет идеальной основой для вашего супа.

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