Заставит Путина отступить: генерал назвал 4 составляющие для принуждения РФ

Страны Запада вместе с Украиной могут принудить Россию к мирным переговорам при условии выполнения четырех ключевых задач, отмечает генерал.

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Генерал-разведчик назвал 4 составляющие для принуждения РФ / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Коротко:

Давление на Россию по четырем направлениям заставит Путина отступить

Украина должна быть активно вовлечена в принуждение России

Давление на Россию должно быть комплексным и всеобъемлющим, но только при активном участии Украины, в частности ее интеллектуальных и организационных усилий. Комплексный подход способен заставить Путина отступить. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал Николай Маломуж, генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки (2005-2010 гг.).

Он отметил, что первоочередной задачей является усиление давления на фронте, для чего необходима эффективная поддержка Украины современными вооружениями, техникой и боеприпасами.

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"Это основная составляющая - как практические программы, так и возможность потенциально задействовать многократно такие ресурсы, <...> которые могут показать, какие сценарии могут быть с применением "Томагавков", других видов оружия, которые дадут существенное преимущество на фронте", - объясняет гость эфира.

Второй ключевой элемент - это экономическое давление, особенно в сфере энергоресурсов. По словам Маломужа, российский военно-промышленный комплекс преимущественно финансируется через экспорт нефти и газа. Снижение цены на российскую нефть является мощным инструментом влияния.

Он также отметил важность санкций, которые ограничивают поставки газа, полезных ископаемых и технологических ресурсов в третьи страны. Комплексный подход способен закрыть эти вопросы. В качестве примера, Маломуж привел борьбу с теневым флотом, которая уже вызвала нестабильность на некоторых рынках. Индия и Китай начинают отказываться от приема танкеров теневого флота. Однако, по его словам, это лишь начало масштабного процесса.

"Поэтому нужна системная работа прежде всего США, европейских стран, но реальная... Должен быть один, основной, всеобъемлющий пакет санкций, которые ограничат все", - комментирует бывший руководитель Службы внешней разведки.

Эксперт ставит на третье место так называемую оперативную составляющую, предусматривающую точечное давление на Россию. Это включает влияние на общество, окружение Путина, самого российского лидера и другие уязвимые точки.

Четвертой составляющей генерал называет формирование модели европейской и глобальной безопасности.

"[Президент США Дональд - ред.] Трамп в свое время с [председателем КНР] Си Цзиньпином были инициаторами такой модели, "Хельсинки-2" назвали. Это объединение стран по недопущению глобальной ядерной войны, но и прекращение войны против Украины как детонатора этой войны в перспективе. Это также важнейшая тема, когда все страны, не только НАТО и Евросоюза, но и другие, включая Китай и Индию, Турцию, Бразилию, объединятся в плане давления на Россию. Это реально", - считает Маломуж.

Он отмечает, что реализация этих задач должна происходить при активном участии Украины.

Николай Маломуж заключает, что успех зависит от эффективной интеллектуальной и организационной работы Украины. Другие страны лучше воспринимают конкретные планы действий, которые учитывают и их интересы.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин планируют в ближайшее время провести телефонный разговор. Как пишет ABC News, они могут обсудить ряд ключевых вопросов.

Председатель Военного комитета ЕС, генерал Роберт Бригер в комментарии для Die Welt отметил, что миссия ООН, в состав которой войдут солдаты из разных стран, могла бы осуществлять мониторинг прекращения огня в Украине.

В то же время руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава БФ "Новая дорога" Валерий Клочок указывает, что неизменная позиция Европы вместе с риторикой Дональда Трампа могут привести к вспышкам новых конфликтов в мире. Трамп, по его словам, будет поддерживать государства, которые инвестируют в свою оборону, но из-за небольших размеров нуждаются во внешней защите.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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