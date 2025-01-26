Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Находка для огородника: топ-9 способов использования апельсиновых корок

Анна Ярославская
26 января 2025, 03:30
4
Апельсиновые корки - это универсальный инструмент для огородников. Они помогают в борьбе с вредителями, улучшают здоровье растений и плодородие почвы.
Кожура апельсина
Чем полезна кожура апельсина / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как кожуру апельсина использовать на огороде
  • Какая польза от корки цитрусовых в теплице

Если вы часто едите апельсины и при этом у вас есть дача, то не нужно выбрасывать апельсиновые корки, ведь эти отходы - настоящая находка для огородников. Если знать, как их правильно использовать, они не только помогают улучшить состояние почвы и защитить растения, но и могут заменить некоторые покупные средства. Как использовать кожуру цитрусовых на даче, рассказали на Youtube-канале Полтавский хуторок.

Как применять апельсиновые корки в огороде

Во-первых, апельсиновые корки прекрасно подходят для компостной кучи. Они обогащают компост органическими веществами и способствуют его более быстрому разложению. Однако есть нюанс: корки медленно разлагаются из-за содержания эфирных масел. Чтобы ускорить процесс, нужно измельчить корки на мелкие кусочки. Смешайте их с другими органическими отходами, такими как трава или листья. Это поможет сбалансировать кислотность и сделать компост полезным для всех типов растений.

Во-вторых, апельсиновые корки - прекрасное средство для отпугивания вредителей. Они выделяют яркий цитрусовый аромат, который неприятен для многих насекомых. Например, чтобы избавиться от муравьем и тли, разложите свежие или высушенные кусочки апельсина вокруг растений - они отпугнут насекомых и защитят урожай. Дело в том, что эфирные масла образуют защитный барьер, через который сложно пройти вредителям.

В-третьих, грызуны также боятся апельсиновых корок. Если положить корки в местах, где часто появляются мыши или кроты, то резкий запах заставит грызунов обходить огород стороной.

Четвертый способ применения. Если высушить и измельчить корки в порошок, то получится натуральное средство для обогащения почвы. Этот порошок снижает кислотность, обогащает грунт органическими элементами, такими как калий и кальций. Можно вносить его прямо в лунки при посадке растений или использовать как мульчу. Это полезно для удержания влаги в почве, для предотвращения роста сорняков и улучшения аэрации почвы по мере разложения корок.

В-пятых, апельсиновые корки можно использовать для создания натурального инсектицида. Корки нужно измельчить, залить горячей водой и оставить настаиваться на два-четыре часа. Получившимся раствором нужно опрыскивать растения, чтобы отпугнуть вредителей, например, тлю и белокрылок.

В-шестых, корки от апельсинов - отличная приманка для дождевых червей. Если разложить корки в компостной куче или прямо на грядках, черви будут быстрее перерабатывать органику, улучшая структуру и плодородие почвы.

В-седьмых, апельсиновые корки можно использовать для ароматизации теплиц и грядок.

Если в теплице неприятный запах от разложения органики или сырости, то раскладывание свежих корок устранит его.

Восьмой способ применения. Кошки и собаки не любят цитрусовый запах. Если ваши домашние животные любят портить грядки, то разложите свежие или высушенные корки вдоль посадок или клумб.

В-девятых, апельсиновые корки можно добавлять в кашпо или садовые горшки. Для растений они служат дополнительным источником питательных веществ, выглядят эстетично, особенно если нарезаны фигурно.

Как использовать кожуру цитрусовых на даче - советы по применению

Слишком большое количество апельсиновых корок может повысить кислотность почвы, что вредно для некоторых растений.

Обрабатывайте корки перед использованием, просушите их или измельчите, чтобы не образовалась плесень.

Смешивайте с другими органическими материалами. Это улучшает баланс питательных веществ, компосте или почве.

Смотрите видео - Почему нельзя выбрасывать апельсиновые корки:

Ранее Главред, писал, как создать на даче "небольшую Голландию", высадив великолепную клумбу из тюльпанов.

Вам также может быть интересно:

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно

Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков.

На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

апельсины сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ "подсела" на оружие КНДР: в ЦПД раскрыли зависимость врага

РФ "подсела" на оружие КНДР: в ЦПД раскрыли зависимость врага

22:37Мир
Путин требует переговоров с Трампом, чтобы поделить мир: чего боится Кремль

Путин требует переговоров с Трампом, чтобы поделить мир: чего боится Кремль

21:10Мир
"Это как выстрел": Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

"Это как выстрел": Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

19:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответ

Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответ

Гороскоп на сегодня 26 января: Девам - прорыв в карьере, Тельцам - успешный день

Гороскоп на сегодня 26 января: Девам - прорыв в карьере, Тельцам - успешный день

"Отмена и этого концерта": ведущий высказался о срыве нового выступления Винника

"Отмена и этого концерта": ведущий высказался о срыве нового выступления Винника

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

Сбежал: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

Сбежал: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

Последние новости

03:30

Находка для огородника: топ-9 способов использования апельсиновых корок

02:30

Переброска "Орешника" и ядерки в Беларусь: основатель "Гаюна" раскрыл замысел РФ

01:20

Романтический мечтатель или ярый реалист: интересный тест на характер по картинке

00:28

Водителям на заметку: что означает знак с восклицательным знаком в треугольнике

25 января, суббота
23:40

"Очень опасно": эксперт сказал, вспыхнет ли новая война на фоне заявлений ТрампаВидео

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - КуликВ первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик
22:37

РФ "подсела" на оружие КНДР: в ЦПД раскрыли зависимость врага

22:30

Россия разбомбила собственное село в Курской области: оккупанты сбросили 14 КАБов

21:10

Путин требует переговоров с Трампом, чтобы поделить мир: чего боится Кремль

20:38

Привиделся "украинский след" в протестах: Фицо отказывается уходить в отставку

Реклама
20:15

США слили секретные данные разведки новой власти Сирии: в WP раскрыли детали

19:35

"Это как выстрел": Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

19:10

Путин суетится под Трампоммнение

19:05

Новолуние в январе 2025: трем знакам зодиака ждать грандиозного финансового пополнения

19:05

"Играет в команде Путина": Туск жестко предупредил Орбана из-за санкций ЕС

18:55

"Успех - это мир": Зеленский рассказал, каким будет формат переговоров с РФ

18:31

Берем всего 4 секретных ингредиента и готовим салат Красное море - рецептВидео

18:15

Продлят ли срок для прохождения ВВК "ограниченно годным": важные детали

17:57

Украина потеряет треть площади и не будет в НАТО: Фицо сделал скандальное заявление

17:51

"Шабаш фашистов": Жданов раскрыл худший сценарий "Трампа на стороне РФ"

17:31

Рецепт идеального плова: всего один секрет - пальчики оближешьВидео

Реклама
17:10

"Самые эффективные ребята": Ким высказался о снижении призывного возраста до 18 лет

16:53

РФ бьет по Харькову ударными дронами, есть раненые и "прилеты"

16:44

Украинцам приготовиться: в трех странах ЕС хотят открыть "центры возвращения"

16:37

Сбежал: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

16:30

"Я запретил любые переговоры": Зеленский резко ответил на заявление Путина

16:06

Завершение войны и переговоры с РФ: Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом

16:03

В Украине появился новый знак: что означает "точка в треугольнике" - знают не все

15:53

"Проблемы со здоровьем": что случилось с Аллой Пугачевой - детали

15:37

Как разумно сэкономить на топливе: эксперты озвучили неожиданную фишку

15:20

"Ценитель путинского режима": продюсер Роднянский разочаровал украинцев позицией

15:15

Прекращение военной помощи США: Зеленский сделал важное заявление

15:08

Угроза окружения ВСУ в Донецкой области: майор рассказал о приказах на отход

14:57

Энергетический кризис в Приднестровье: Зеленский и Санду сделали важное заявление

14:55

Хитрый трюк шеф-повара: как сохранить чеснок свежим на полгода

14:33

В России исчезли связь и интернет: ГУР "отключили" Москву и другие города

14:19

Рассада перца будет крепкой и даст богатый урожай: огородник раскрыл два способаВидео

14:00

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

13:55

Воины ВСУ уничтожили подразделение морпехов РФ из бригады, которая казнила пленных

13:46

Ребенок ранен в результате взрыва дрона РФ: детали прилета по многоэтажке у Киева

13:42

"Куда исчез Терен?": победительница "Холостяка" Инна Белень намекнула на разрыв

Реклама
13:19

Как правильно есть столовыми приборами: британский эксперт раскрыл все нюансы

13:14

"Шесть лет служил в церкви": что известно о муже погибшей в ДТП Анны Жук

12:48

Служба в армии с 18 лет: у Зеленского раскрыли важные изменения и назвали сроки

12:14

Чем отличаются 2 девушки с фотоаппаратом: только самые внимательные угадают за 31 секунду

12:07

"У нас нет другого варианта": Садовый дал надежду на открытие аэропортов Украины

11:51

"Отмена и этого концерта": ведущий высказался о срыве нового выступления Винника

11:46

"Наши позиции разрушены": в ВСУ предупредили о штурме россиян на востоке

11:15

Удар по домам и критической инфраструктуре: РФ атаковала Украину 61 дроном - деталиФотоВидео

10:56

Прогноз курса валют на конец января: ждать ли больших колебаний - банкир

10:52

Гороскоп на февраль 2025 для Раков: счастье, изобилие и большая любовь

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять