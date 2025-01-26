Находка для огородника: топ-9 способов использования апельсиновых корок

Апельсиновые корки - это универсальный инструмент для огородников. Они помогают в борьбе с вредителями, улучшают здоровье растений и плодородие почвы.

https://glavred.info/sad-ogorod/nahodka-dlya-ogorodnika-top-9-sposobov-ispolzovaniya-apelsinovyh-korok-10633892.html Ссылка скопирована

Чем полезна кожура апельсина / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как кожуру апельсина использовать на огороде

Какая польза от корки цитрусовых в теплице

Если вы часто едите апельсины и при этом у вас есть дача, то не нужно выбрасывать апельсиновые корки, ведь эти отходы - настоящая находка для огородников. Если знать, как их правильно использовать, они не только помогают улучшить состояние почвы и защитить растения, но и могут заменить некоторые покупные средства. Как использовать кожуру цитрусовых на даче, рассказали на Youtube-канале Полтавский хуторок.

Как применять апельсиновые корки в огороде

Во-первых, апельсиновые корки прекрасно подходят для компостной кучи. Они обогащают компост органическими веществами и способствуют его более быстрому разложению. Однако есть нюанс: корки медленно разлагаются из-за содержания эфирных масел. Чтобы ускорить процесс, нужно измельчить корки на мелкие кусочки. Смешайте их с другими органическими отходами, такими как трава или листья. Это поможет сбалансировать кислотность и сделать компост полезным для всех типов растений.

Во-вторых, апельсиновые корки - прекрасное средство для отпугивания вредителей. Они выделяют яркий цитрусовый аромат, который неприятен для многих насекомых. Например, чтобы избавиться от муравьем и тли, разложите свежие или высушенные кусочки апельсина вокруг растений - они отпугнут насекомых и защитят урожай. Дело в том, что эфирные масла образуют защитный барьер, через который сложно пройти вредителям.

В-третьих, грызуны также боятся апельсиновых корок. Если положить корки в местах, где часто появляются мыши или кроты, то резкий запах заставит грызунов обходить огород стороной.

Четвертый способ применения. Если высушить и измельчить корки в порошок, то получится натуральное средство для обогащения почвы. Этот порошок снижает кислотность, обогащает грунт органическими элементами, такими как калий и кальций. Можно вносить его прямо в лунки при посадке растений или использовать как мульчу. Это полезно для удержания влаги в почве, для предотвращения роста сорняков и улучшения аэрации почвы по мере разложения корок.

В-пятых, апельсиновые корки можно использовать для создания натурального инсектицида. Корки нужно измельчить, залить горячей водой и оставить настаиваться на два-четыре часа. Получившимся раствором нужно опрыскивать растения, чтобы отпугнуть вредителей, например, тлю и белокрылок.

В-шестых, корки от апельсинов - отличная приманка для дождевых червей. Если разложить корки в компостной куче или прямо на грядках, черви будут быстрее перерабатывать органику, улучшая структуру и плодородие почвы.

В-седьмых, апельсиновые корки можно использовать для ароматизации теплиц и грядок.

Если в теплице неприятный запах от разложения органики или сырости, то раскладывание свежих корок устранит его.

Восьмой способ применения. Кошки и собаки не любят цитрусовый запах. Если ваши домашние животные любят портить грядки, то разложите свежие или высушенные корки вдоль посадок или клумб.

В-девятых, апельсиновые корки можно добавлять в кашпо или садовые горшки. Для растений они служат дополнительным источником питательных веществ, выглядят эстетично, особенно если нарезаны фигурно.

Как использовать кожуру цитрусовых на даче - советы по применению

Слишком большое количество апельсиновых корок может повысить кислотность почвы, что вредно для некоторых растений.

Обрабатывайте корки перед использованием, просушите их или измельчите, чтобы не образовалась плесень.

Смешивайте с другими органическими материалами. Это улучшает баланс питательных веществ, компосте или почве.

Смотрите видео - Почему нельзя выбрасывать апельсиновые корки:

Ранее Главред, писал, как создать на даче "небольшую Голландию", высадив великолепную клумбу из тюльпанов.

Вам также может быть интересно:

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред