Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты планируют идти на Харьков: Жорин рассказал об обстановке в области

Сергей Кущ
24 января 2025, 20:09
123
Россияне пытаются поражать любой объект, который попадает в поле зрения, а также делают засады на логистике.
Жорин назвал цели оккупантов на Харьковщине
Жорин назвал цели оккупантов на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Чего хотят добиться россияне на Харьковщине
  • Как обстоят дела в области

Российские оккупанты не прекращают штурмы в Харьковской области. Они хотят создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова.

Как сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина Telegram, сейчас приоритетное направление для врага в Харьковской области - прорыв к реке Оскол через Боровую.

видео дня

Жорин также отметил, что цель оккупантов - создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова.

"Надо понимать, что противник очень активно масштабирует беспилотные подразделения. Наше подразделение впервые столкнулось аж с такой концентрацией беспилотных подразделений, которые хорошо работают и на оптоволокне, и со сбросами, и имеют FPV и "Мавики" для сбросов просто в неограниченном количестве", - отметил Жорин.

Он рассказал, что россияне пытаются поражать любой объект, который попадает в поле зрения, а также делают засады на логистике.

"Конечно, мы ищем способы борьбы и имеем определенные успехи - однако ситуация на направлении сейчас достаточно сложная", - добавил заместитель командира бригады.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, на северо-западе Торецка украинским защитникам удалось вернуть ранее утраченные позиции на улице Григория Сковороды.

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что на оккупированных территориях, в частности Херсонщины и Запорожья, россияне продолжают накапливать силы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что армия страны-агрессора России продолжает непрерывные штурмы в Донецкой области и несет рекордные потери.

Вам может быть интересно:

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Максим Жорин
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Оккупанты планируют идти на Харьков: Жорин рассказал об обстановке в области

Оккупанты планируют идти на Харьков: Жорин рассказал об обстановке в области

20:09Украина
Путин соврал о ракете "Орешник": появились неожиданные результаты экспертизы

Путин соврал о ракете "Орешник": появились неожиданные результаты экспертизы

19:49Мир
Дождь, мокрый снег и сильный туман: в одной области объявили 3 уровень опасности

Дождь, мокрый снег и сильный туман: в одной области объявили 3 уровень опасности

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 25 января: Овнам - неожиданный подарок, Львам - успех

Гороскоп на завтра 25 января: Овнам - неожиданный подарок, Львам - успех

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

Трамп выгоняет из США известных россиян: кто попал под депортацию

Трамп выгоняет из США известных россиян: кто попал под депортацию

"Сиди тихонько": украинский певец поплатился за критику беглеца Винника

"Сиди тихонько": украинский певец поплатился за критику беглеца Винника

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

Последние новости

20:26

Больше потерь в Корее и Вьетнаме: у Трампа напугали цифрами жертв ВСУ в войне

20:09

Оккупанты планируют идти на Харьков: Жорин рассказал об обстановке в области

19:55

Алла Пугачева вытягивает финансы из РФ и помогает ВСУ - детали

19:49

Путин соврал о ракете "Орешник": появились неожиданные результаты экспертизы

19:39

Дождь, мокрый снег и сильный туман: в одной области объявили 3 уровень опасности

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - КуликВ первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик
19:29

Трамп может "прикрутить кран" помощи Украине: озвучен сценарий давления на Киев

19:17

Кто такая Анна Жук, которая погибла в трагическом ДТП - что известно

19:15

Проще некуда: рецепт бюджетной запеканки из лаваша за 5 минут

19:10

Почему не стоит очаровываться "резкими" заявлениями Трампа?мнение

Реклама
18:52

Уже далеко за 100 гривен: цены на популярный овощ достигли апогея

18:34

Доллар ушел в крутое пике: каким будет курс валют 27 января

18:33

Мурат Налчаджиоглу крутит роман с легендарной украинской певицей - кто она

18:22

Нужно ли сливать первую воду во время варки мяса: многие допускают ошибку

18:16

Ехала на день рождения: всплыли новые подробности гибели Анны Жук

18:13

Перевод в пехоту техников ВВС и ПВО: в Генштабе сделали важное заявление

18:01

Под оккупантами "горит земля": ВСУ имеют успехи на важном направлении - аналитик

17:40

Трамп отправил Путину тревожный сигнал: в Кремле паникуют из-за решения США

17:37

Для чего эксперты советуют замораживать зубную пасту: полезный лайфхак

17:33

Китай готов с Трампом завершить "кризис в Украине": Пекин назвал ключ к миру

17:31

Будет грандиозное шоу: Нацотбор Евровидения выходит на новый уровень

Реклама
17:26

Астропрогноз на выходные: что не рекомендуется делать 25 и 26 января

17:22

Удары по авиабазам ядерных ракетоносцев РФ: появился неожиданный сценарий

17:19

Путин заявил, что Россия готова к переговорам о завершении войны - детали

17:15

Наступление РФ застопорилось: почему Покровское направление не по зубам врагу

17:04

У предательницы Лолиты срывается тур по РФ - что происходит

16:41

Россия украла у Штатов важный проект ракеты: Трамп выступил с громким заявлением

16:37

Большая опасность: Трамп может запустить процесс переговоров, но есть нюанс - Кулик

16:17

"Полная фигня": в МИД Украины резко ответили РФ на прихоть по НАТО

16:15

Копеечное средство отмоет окна без разводов за 30 секунд: и это не уксус

16:09

В Украину вернули тела 757 погибших военных с 5 направлений фронта

16:03

Под защиту "зонтика": НАТО рассматривает два варианта гарантий безопасности - FP

15:51

"Не могу поверить": известные блогеры чутко отреагировали на гибель Анны Жук

15:46

"Элиты заставят Путина заморозить войну": Кулик назвал рычаги давления Трампа на РФ

15:25

Кремль вынужден будет вступить в переговоры: эксперт назвал условие

15:19

Военные КНДР заканчиваются: разведка раскрыла проблемы врага на Курщине

15:09

Цветные наклейки на бананах: что они могут "рассказать" о фрукте

14:45

Снижение возраста мобилизации в Украине до 18 лет: эксперт оценил требование США

14:20

В обход по Днепропетровщине: враг может реализовать опасный сценарий - Ступак

14:19

Цены полетели вверх: в Украине популярный овощ будет стоить в разы больше

14:13

Прорыв армии РФ к Днепропетровщине: Цехоцкий сделал неожиданный прогноз

Реклама
14:09

Зачем водители проветривают салон авто даже зимой: причину знают не все

13:46

Машина полностью разбита: известная блогерша погибла в страшном ДТПВидео

13:44

В РФ назвали условие завершения войны в Украине и выдвинули наглый ультиматум

13:36

Где спрятан орел: найти птицу за 5 секунд смогут единицы

13:12

В Украине ударит +15 градусов: синоптик назвал дату потепления

13:07

Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров: к чему готовится РФ

13:02

Самолет с украинскими пленными был не один: новые детали катастрофы Ил-76

12:56

Известный блогер удивил признанием о проблемах с алкоголем и наркотиками

12:47

Одни из крупнейших в России: Генштаб подтвердил прилеты по Рязани и Брянску

12:43

Орбан выдвинул Киеву условие для продления санкций против РФ: чего хочет Венгрия

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять