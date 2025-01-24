Оккупанты планируют идти на Харьков: Жорин рассказал об обстановке в области

Россияне пытаются поражать любой объект, который попадает в поле зрения, а также делают засады на логистике.

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Жорин назвал цели оккупантов на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Чего хотят добиться россияне на Харьковщине

Как обстоят дела в области

Российские оккупанты не прекращают штурмы в Харьковской области. Они хотят создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова.

Как сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина Telegram, сейчас приоритетное направление для врага в Харьковской области - прорыв к реке Оскол через Боровую.

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Жорин также отметил, что цель оккупантов - создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова.

"Надо понимать, что противник очень активно масштабирует беспилотные подразделения. Наше подразделение впервые столкнулось аж с такой концентрацией беспилотных подразделений, которые хорошо работают и на оптоволокне, и со сбросами, и имеют FPV и "Мавики" для сбросов просто в неограниченном количестве", - отметил Жорин.

Он рассказал, что россияне пытаются поражать любой объект, который попадает в поле зрения, а также делают засады на логистике.

"Конечно, мы ищем способы борьбы и имеем определенные успехи - однако ситуация на направлении сейчас достаточно сложная", - добавил заместитель командира бригады.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, на северо-западе Торецка украинским защитникам удалось вернуть ранее утраченные позиции на улице Григория Сковороды.

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что на оккупированных территориях, в частности Херсонщины и Запорожья, россияне продолжают накапливать силы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что армия страны-агрессора России продолжает непрерывные штурмы в Донецкой области и несет рекордные потери.

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Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

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