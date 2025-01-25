Привиделся 'украинский след' в протестах: Фицо отказывается уходить в отставку

Премьер Словакии обвинил президента Украины во вмешательстве во внутренние дела Словакии.

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Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве во внутренние дела Словакии / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

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Фицо обвинил Зеленского во "вмешательстве" во внутренние дела Словакии

Премьер считает, что треть из тех, кто участвует в протестах якобы являются украинцами

Фицо назвал слухи о выходе Словакии из ЕС "чистой ложью"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал поддержку протестов в его стране президентом Украины Владимиром Зеленским "вмешательством во внутренние дела". Третью участников протестов против пророссийской политики правительства якобы являются украинцы. Такое заявление Фицо произнес в интервью STVR Sobotné Dialyy в субботу, 25 января.

Скандальный премьер Словакии отметил, что ему стало смешно, когда он увидел реакцию Зеленского на антиправительственные протесты, которые состоялись 24 января в Братиславе и других городах. Он также подчеркнул, что "не видит смысла" во встрече с украинским президентом.

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Фицо утверждает, что якобы треть участников протестов - это украинцы. Кроме этого, он считает, что за недавними кибератаками на национальные компании стоят те же группы, которые организовали демонстрации, мотивированные "пропагандой" относительно членства Словакии в ЕС.

"Я не понимаю, почему украинцы должны ругать словацкое правительство", - сказал он.

Глава правительства Словакии несколько раз повторил, что участники протестов были введены в заблуждение. По его словам, распространенная информация о намерении правительства выйти из Европейского Союза - это "чистая ложь".

"Здесь придумывается история, которая является обманчивой. Что нам нужно вывести людей на улицы, чтобы не допустить выхода Словакии из ЕС. Любой компетентный человек знает, что правительство никогда не делало ни одного шага, который бы поставил под угрозу членство в ЕС", - оправдывался премьер-министр.

Фицо подчеркнул, что несмотря на требования десятков тысяч протестующих, он не намерен уходить в отставку. Премьер подчеркнул, что смена правительства возможна только после парламентских выборов.

Скандальные заявления Фицо - последние новости

Напомним, днем 25 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина якобы потеряет треть своей территории, будет оккупирована иностранными войсками и никогда не станет членом НАТО. Он также обвинил Запад в использовании Украины для ослабления России и в препятствовании заключению мирного соглашения в апреле 2022 года.

Также 24 января Фицо обвинил Украину в кибератаке на словацкую страховую компанию. МИД Украины решительно отверг упреки пророссийского премьера и призвал его прекратить искать "мнимых врагов".

Как сообщал Главред, Фицо обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот и пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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