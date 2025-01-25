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Украина потеряет треть площади и не будет в НАТО: Фицо сделал скандальное заявление

Руслана Заклинская
25 января 2025, 17:57
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Премьер Словакии утверждает, что мирное соглашение якобы могло быть подписано еще в апреле 2022 года, но Запад этому помешал.
Украина потеряет треть площади и не будет в НАТО: Фицо сделал скандальное заявление
Фицо снова "отличился" скандальными заявлениями об Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/robertficosk

Что сказал Фицо:

  • Украина якобы никогда не станет частью НАТО
  • Украине будет трудно интегрироваться в ЕС
  • Россия оккупирует треть украинской территории

Украина якобы потеряет треть своей территории в пользу России и будет оккупирована иностранными войсками. Также Украине никогда не стать частью НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, против которого проходят массовые митинги, пишет издание Dennikn.

По мнению Фицо, "Украина никогда не будет в НАТО" и якобы столкнется с большими трудностями на пути к евроинтеграции. Скандальный политик считает, что Украина позволила Западу использовать себя в войне с Россией, которая, по его словам, была направлена на экономическое ослабление РФ.

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"Война могла закончиться еще в апреле 2022 года, когда на столе было мирное соглашение. Однако Запад помешал Украине подписать соглашение", - сказал он.

Кроме этого, Фицо откровенно радуется "признакам общения" между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время премьер Словакии подчеркнул, что не поддерживает идею, что Европейский Союз должен брать на себя большую ответственность в поддержке Украины, если администрация Трампа пересмотрит свою политику в отношении Киева.

Заявления Роберта Фицо - последние новости

Напомним, 24 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке на медицинскую страховую компанию в Словакии. МИД Украины решительно отвергло обвинения и призвал Фицо прекратить поиск "мнимых врагов" в Украине.

Также Фицо обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот и пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине от ЕС. Он также выразил возмущение по поводу визита лидера оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михала Шименки в Киев.

Как сообщал Главред, недавно Роберт Фицо получил открытое письмо от более 100 психологов и психиатров, которые требовали его отставки из-за авторитарного поведения, манипуляции и нападения на оппонентов. В частности, в письме критикуют его отношение к президенту Зеленскому и Украине, что противоречит политике ЕС и НАТО.

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Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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