Фицо выдвинул абсурдное обвинение в адрес Украины: в МИД жестко ответили

Важно:
- В МИД отвергли намеки Фицо на причастность Украины к кибератаке
- Фицо призвали прекратить искать мнимых врагов
МИД категорически отверг намеки на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии, о чем ранее заявил скандальный премьер-министр Роберт Фицо.
"В очередной раз призываем премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить искать мнимых врагов в дружественной Словакии и словацкому народу Украине", - отметили в ведомстве.
Что известно о новых обвинениях Фицо в адрес Украины
Фицо ранее заявил, что на национальную страховую компанию страны была совершена "массированная кибератака" и якобы причастна к ней Украина.
По его словам, кибератака, которая началась в полдень и имела целью попытку получить "конфиденциальную информацию о диагнозах".
"В случае успеха, это сделает невозможным оказание медицинской помощи в Словакии. По состоянию на сейчас мы успешно отражаем атаку, но мы не можем полностью оценить, что произойдет в ближайшие минуты и часы", - сказал он.
Премьер Словакии назвал кибератаку "частью хрестоматийного примера того, как ликвидируются непокорные правительства, которые имеют другой взгляд на некоторые вещи", и заявил об ответственности Украины за нее.
По словам Фицо, "эта деятельность осуществляется лидерами оппозиции, неправительственными организациями, организованными иностранными государствами, иностранными инструкторами и средствами массовой информации".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на визит депутатов словацкого парламента в Киев, и назвал это "жестом подхалимства" Владимиру Зеленскому.
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Кто такой Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
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