Фицо 'уже несколько дней' зовет Зеленского на встречу: премьер назвал новую дату

Премьер Словакии заявил, что эта встреча могла бы стать определяющей для отношения между Украиной и Словакией.

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Фицо предложил Зеленскому новую дату и место встречи / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/robertficosk

Коротко:

Фицо предложил Зеленскому встретиться 21 января в Давосе

Ответа от президента Украины якобы пока не было

Словацкий премьер также раскритиковал визит оппозиционных политиков в Киев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу 21 января в Давосе. Ответа из Киева пока якобы не поступило. Об этом Фицо написал в Facebook.

Фицо отметил, что во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом обсудил вопрос транзита газа. Словацкий премьер в очередной раз пожаловался на решение Украины прекратить транзит российского газа. По его словам, такое решение якобы наносит "значительный ущерб" Словакии и миллиардные убытки ЕС.

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"Если решение президента Зеленского не изменится, Словакия примет ответные меры", - традиционно пригрозил Фицо.

Словацкий премьер также заявил, что "уже несколько дней" предлагает президенту Украины встретиться 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где оба лидера будут присутствовать.

"Кроме детского приглашения в Киев, Зеленский на это предложение пока не ответил. Наша встреча в Давосе может переломить будущее словацко-украинских отношений", - заявил скандальный политик.

В то же время Фицо раскритиковал визит представителей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" в Киев. Премьер-министр обвинил их в том, что они "слепо и некритично стоят на украинской стороне", а также ставят интересы Украины выше национальных интересов Словакии.

"Представители "Прогрессивной Словакии" как-то забыли добавить в своих заявлениях из Киева, что они пообещали президенту Зеленскому, что в случае захвата государственной власти они поддержат членство Украины в НАТО и присутствие словацких войск на украинской территории как части западных вооруженных сил, направленных против России", - нафантазировал Роберт Фицо.

Встреча Фицо и Зеленского - что известно

Напомним, премьер-министр Словакии встревожен прекращением транзита российского газа через Украину, от которого зависит его страна, поэтому неоднократно угрожал Украине. Также Фицо назвал Зеленского "нищим" и "шантажистом".

После поездки в Москву и встречи с Путиным Роберт Фицо решил пригласить президента Украины Владимира Зеленского на встречу вблизи украинско-словацкой границы, чтобы обсудить прекращение транзита российского газа.

Как сообщал Главред, Зеленский заявил, что дискуссии о нормализации отношений с Россией являются недопустимыми, но согласился на встречу в Киеве в пятницу, 17 января.

Роберт Фицо на встречу не явился, но прибыла делегация оппозиционных политиков из Словакии. Парламентарии провели переговоры с президентом Украины и имели целью "открыть двери, которыми хлопнул Роберт Фицо".

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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