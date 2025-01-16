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"В ближайшие дни": где могут состояться переговоры Зеленского и Фицо - СМИ

Юрий Берендий
16 января 2025, 19:14
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Словацкая сторона предлагает провести переговоры между Украиной и Словакией во время саммита в Давосе 20 января, отмечают СМИ.
'В ближайшие дни': где могут состояться переговоры Зеленского и Фицо - СМИ
Стало известно где могут состояться переговоры Зеленского и Фицо - СМИ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Коротко:

  • Сейчас идет поиск даты для переговоров между Украиной и Словакией
  • Переговоры между Фицо и Зеленским могут состояться во время форума в Давосе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Об этом он сообщил словацкому изданию iRozhlas.

"Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие несколько дней", - ответил Фицо не указав дополнительных деталей.

видео дня

Он отметил, что как только будет определена дата, о ней немедленно сообщат, а также предоставят информацию о месте проведения встречи.

По информации источника "РБК-Украина", среди возможных локаций для встречи Зеленского и Фицо обсуждается Давос. Это было предложение со словацкой стороны. В Давосе 20 января начнется юбилейный 55-й Всемирный экономический форум.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из России в ЕС / Инфографика: Главред

Переговоры Зеленского и Фицо - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление в отношении президента Украины, назвав Владимира Зеленского "нищим" и "шантажистом".

Позже Фицо пригласил Зеленского на встречу вблизи украинско-словацкой границы для обсуждения, в частности, вопросов газоснабжения.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский комментируя заявления Фицо подчеркнул, что любые дискуссии по нормализации отношений с Россией недопустимы.

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Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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