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Сколько еще планирует воевать Россия: в ЦПД поделились прогнозом

Марина Фурман
16 января 2025, 18:51
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Россия демонстрирует готовность продолжать войну в течение всего 2025 года.
Путин, армия РФ
Оккупанты планируют воевать на протяжении всего 2025 года / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Основное:

  • РФ не планирует завершать войну в 2025 году
  • Кремлю будет все сложнее поддерживать интенсивную войну против Украины

Учитывая действия России, страна-агрессор планирует воевать в течение 2025 года. Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что РФ не планирует отступать от своих захватнических целей.

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"Враг демонстрирует, что готов воевать в течение всего 2025 года и будет пытаться не отступать от этого. Об этом говорит как информационная и пропагандистская деятельность России, так и военная", - заявил он.

В то же время Коваленко добавил, что в результате успешных ударов по ВПК России, ресурсным предприятиям и базам, а также санкций в энергетическом секторе, Кремлю будет все сложнее поддерживать интенсивную войну.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на бывшего заместителя главы СБУ, генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, война в Украине может длиться еще много лет, кроме того, мы можем повторить судьбу Израиля, где противостояние не прекращается. По его словам, продолжительность войны зависит от событий в России.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин в свою очередь писал, что в 2025 году Украину ожидает тяжелая борьба за сохранение своего государства. Он вспомнил, что есть множество прогнозов, которые связаны с приходом Трампа на пост президента США. Подобные прогнозы будут и в дальнейшем, и не стоит ими увлекаться.

Между тем в издании Financial Times сообщали, что война в Украине может завершиться мирным соглашением с РФ уже в 2025 году. По их данным, будущий президент Дональд Трамп может убедить Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам. Кроме того, Трамп может угрожать Путину дополнительными санкциями и усилить поддержку Киева.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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