'В 2025-м война будет без пауз': перемирие может сыграть в пользу РФ - Гетьман

Чтобы прошли переговоры, Украина и РФ должны стремиться достичь компромиссного варианта, а Россия этого не хочет и ни на какие компромиссы идти не собирается.

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Перемирие может сыграть в пользу РФ, отмечает Гетьман/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, facebook.com/alexeyhetman

Основные тезисы Гетьмана:

Переговоры могут состояться, если Украина и РФ достигнут компромисса

Если будет перемирие, оно может сыграть в пользу РФ

В 2025 году война, вероятно, будет продолжаться постоянно, без пауз

В последнее время неоднократно звучали заявления о том, что боевые действия могут прекратиться, и начнутся переговоры. Но для того, чтобы проводить переговоры, обе стороны должны стремиться достичь определенного компромиссного варианта. Однако страна-агрессор Россия этого не хочет и ни на какие компромиссы идти не собирается. Москва выдвигает свои требования, которые Украина выполнять не собирается.

При таких условиях проводить переговоры не имеет возможности. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман в интервью Главреду.

"Кроме того, как отмечал Блинкен, перемирие может сыграть в пользу РФ, и она от передышки выиграет больше, чем мы", - отметил эксперт.

Он выразил убеждение, что в 2025 году война будет продолжаться постоянно, без пауз.

"Конечно, хочется приостановки войны, и передышка очень нужна. Но, судя по тому, что говорит Лавров, что, мол, перемирие не нужно, потому что Россия имеет тактическое преимущество на поле боя, а потому будет двигаться до тех пор, пока Украина вместе со всем цивилизованным миром не выполнит идиотские условия Москвы, враг на этот вариант не согласится. Поэтому, к сожалению, я думаю, что в 2025 году война будет продолжаться постоянно, без пауз", - сказал Гетьман.

Смотрите видео, в котором майор запаса ВСУ Алексей Гетьман оценил угрозу расширения войны на еще одну область Украины:

Возможны ли переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Как сообщил ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в желание Путина закончить войну в Украине. Украина не против добиваться окончания войны путем диалога, но для этого нужно быть в сильной позиции.

Также ранее сообщалось, что в МИД сделали заявление и раскрыли мирный план Украины. "Мир благодаря силе" - концепция, которая должна заставить агрессора Россию прекратить войну, сказал Андрей Сибига.

Напомним, Блинкен рассказал, каким будет мирное соглашение Трампа. Госсекретарь США считает, что в 2025 году Украина и РФ могут принять решение о начале переговоров.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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