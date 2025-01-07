В МИД сделали заявление и раскрыли мирный план Украины

Что сказал Андрей Сибига:
- Украину не устроит "мир" по сценарию России
- Россия должна оставить Украину
- Россия угрожает мировой безопасности
Мирный план Украины состоит в том, чтобы Россия ушла прочь с украинских территорий и оставила страну в покое. Киев не согласится на "мир" в представлениях Москвы. Запад должен заставить Кремль пойти на справедливый мир. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Как сообщает пресс-служба МИД, он рассказал о том, что Украина ничем не мешает безопасности России, тогда как само российское государство представляет угрозу для мира.
"Право украинского народа на существование не является российским "беспокойством в сфере безопасности". Право Украины на определение собственного будущего не является российским "беспокойством в сфере безопасности". Это сама Россия является самым большим беспокойством в сфере безопасности для мира", - отметил дипломат.
Он акцентировал внимание на том, что когда Россия говорит о так называемом мире, то подразумевает военные преступления против украинцев и уничтоженные города. Украина на такой "мир" никогда не согласится.
В чем суть мирного плана Киева
Мирный план Украины в том, чтобы Россия ушла восвояси и оставила украинцев в спокойствии.
"Союзники должны повысить цену войны для агрессора и заставить Москву принять справедливый мир на основе принципа "мир благодаря силе", - подчеркнул Андрей Сибига.
Планы по завершению войны в Украине – новости по теме:
Как сообщал Главред, в материале The Times ранее говорилось, что у Трампа все еще обсуждают свою стратегию по российско-украинской войне. Киев пытается убедить Трампа, что поддержка Украины лучше, чем сделка со страной-оккупантом Россией.
Трамп может встретиться с Путиным в марте, предположил депутат от немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер. Кроме того, возможна и встреча канцлера ФРГ Шольца с Путиным до 23 февраля.
Официальную Москву не устраивают возможные инициативы Трампа, говорил руководитель российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Россия против того, чтобы вступление Украины в НАТО отложили на 20 лет, а на украинской территории появились миротворцы стран Запада.
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