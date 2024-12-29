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"Мирные инициативы" команды Трампа: Лавров разразился заявлением

Андрей Ганчук
29 декабря 2024, 18:03
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Москва не получала от Вашингтона никаких сигналов относительно прекращения войны, сказал Сергей Лавров.
Лавров, Трамп
РФ "не устраивает" ряд инициатив команды Трампа - Лавров / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Facebook Д. Трампа

Главное из заявления Лаврова:

  • РФ не устраивают инициативы команды Трампа по Украине
  • Москва не получала сигналов от Вашингтона по завершению войны
  • Пока президент в США Байден, а с ним РФ переговоров не ведет

Страну-оккупанта Россию не устраивают возможные инициативы команды избранного президента США Дональда Трампа, согласно которым якобы предлагается отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить миротворцев ЕС и Британии на территории украинского государства.

"Нас, конечно, не устраивают предложения, звучащие от имени представителей команды избранного президента, отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести в Украину миротворческий контингент британских и европейских сил", - цитируют Лаврова пропагандисты ТАСС.

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Также Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не получала официальных сигналов от Вашингтона относительно возможного завершения войны. У Трампа пока статус "избранного президента", а хозяином Белого дома до 20 января остается Джо Байден, который и определяет политику Штатов. С Байденом Россия разговоров не ведет.

Инициативы Трампа по завершению войны в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, в начале декабря Трамп обратился к Путину и призвал его к миру.

Заявление последовало после того, как избранный президент США встретился с президентом Украины Зеленским и президентом Франции Макроном в Париже. Трамп сказал, что нужно прекращать огонь и начинать переговорный процесс.

Президент Владимир Зеленский отверг немедленное прекращение огня. Как отметил политик, сначала нужно обеспечить гарантии безопасности Украине, и только потом останавливать войну. Без гарантий делать этого нельзя, иначе РФ может в любой момент напасть снова.

У Путина назвали свои "условия" завершения войны: представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ "собирается" вести переговоры с позиции ультиматума Путина. Сам Путин, по словам Пескова, больше "приветствует" инициативы Глобального Юга (заморозка войны без вывода войск РФ с оккупированных территорий, - ред.), чем идею Трампа.

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Кто такой Сергей Лавров?

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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