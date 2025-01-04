Шольц с Трампом собрались в Москву: в Германии анонсировали встречи с Путиным

Немецкий оппозиционный депутат заявил, что Украина не должна быть объектом или жертвой переговоров.

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В оппозиции Германии считают, что Шольц и Трамп планирует встречу с Путиным / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Кизеветтера:

Шольц может встретиться с Путиным до 23 февраля, а Трамп - в марте

Действие Парижской хартии могут приостановить на 10-20 лет

Переговоры с РФ вредят Украине и фактически приводят к ее подчинению

Избранный президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером России Владимиром Путиным в марте. Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, поедет в Москву до 23 февраля. Об этом немецкий депутат от оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер написал в соцсети Х.

По его словам, Германия должна подготовиться к "сюрпризу предвыборной кампании".

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"Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля (день, когда состоятся парламентские выборы в Германии - Главред). Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановление действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи", - заявил Кизеветтер.

Кроме этого, немецкий политик утверждает, что также состоится встреча Трампа с Путиным. Она якобы запланирована на март.

"Каждый может судить об этом как считает нужным. Украина не должна быть ни объектом, ни жертвой", - написал он.

Кизеветтер добавил, что Россия находится в критическом экономическом и социальном состоянии. Однако, по его мнению, надо идти навстречу Украине, которая

"находится в гораздо худшем состоянии".

"Все переговоры и договоренности, которые сейчас ведутся в этой ситуации, ведутся за счет Украины и де-факто означают подчинение. Мы не должны молчать и не должны воспринимать так называемую "московскую связь" в собственных рядах", - отметил оппонент Шольца.

Переговоры Шольца с Путиным - последние новости

Напомним, 15 ноября 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц провел позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Они разговаривали в течение одного часа, однако впоследствии Шольц заявил, что разговор его разочаровал.

В конце декабря прошлого года Шольц сообщил, что планирует снова поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным. По его словам, целью таких разговоров всегда является давление на Россию, чтобы остановить войну.

Как сообщал Главред, немецкий канцлер Олаф Шольц может отправиться в Москву с так называемой мирной миссией уже в ближайшие дни, сообщил журналист Константин фон Гаммерштайн со ссылкой на источники в партии ХДС. Однако в Берлине это отрицают.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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