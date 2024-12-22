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Помощь Украине: Шольц прикрикнул на Дуду на встрече лидеров ЕС – FT

Андрей Ганчук
22 декабря 2024, 09:51обновлено 22 декабря, 10:24
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Шольцу "не понравилась" идея Дуды по поводу замороженных активов агрессора России.
Дуда, Шольц
Шольц против передачи Украине замороженных активов РФ из-за того, что это "повлияет на стабильность финансовых рынков" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Главное из материала Financial Times:

  • Дуда призвал передать $260 млрд замороженных активов РФ на помощь Украине
  • Шольц прикрикнул на Дуду и выступил против

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад потратить замороженные активы России в размере 260 миллиардов евро на помощь Украине. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц резко выступил против, мотивировав свою позицию тем, что такой шаг негативно отразится на стабильности финансовых рынков Европы.

Как сообщает Financial Times, в среду вечером в доме генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе состоялась встреча лидеров ЕС.

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Во время обсуждения помощи Украине польский президент Дуда предложил Евросоюзу таки конфисковать замороженные российские средства в размере 260 млрд евро и потратить их на поддержку Киева. Такую идею давно поддерживают США и Великобритания, а Франция и Италия по-прежнему выступают против.

Кто такой Анджей Дуда

Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

Шольц в ответ через стол крикнул на Дуду, чем поразил других присутствующих на встрече лидеров, пишут журналисты FT со ссылкой на три источника.

"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!" – вскрикнул немецкий канцлер.

Примечательно, Польша действительно так и не перешла на евро и пользуется злотым – своей национальной валютой.

Замороженные активы РФ и помощь Украине – что об этом известно:

Как сообщал Главред, западный мир заморозил активы России в размере $300 млрд из-за полномасштабного нападения на Украину. Киев неоднократно просил передать эти деньги в качестве помощи для отражения российской военной агрессии. Штаты поддержали конфискацию активов РФ для восстановления Украины.

У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе, писали журналисты Reuters. Российские власти намерены подавать иски в суды, но фактически смирились с потерей этих активов.

10 декабря США выделили Украине $20 миллиардов помощи на кредитной основе. Долг будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине. В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины. В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

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Кто такой Олаф Шольц?

Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.

19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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