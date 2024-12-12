Новые переговоры с Путиным: Шольц сделал заявление

По словам канцлера Германии, 15 ноября Путин просто "пересказал все свои формулы".

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Шольц сказал, что звонок Путину 15 ноября разочаровал / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Кратко:

Шольц раскрыл подробности разговора с Путиным

Канцлер готов снова позвонить хозяину Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл подробности своего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в ноябре 2024 года и заявил, что готов к дальнейшим переговорам с хозяином Кремля.

Шольц сказал, что звонок Путину 15 ноября разочаровал, передает Аachener Zeitung.

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"Это было неприятно. Потому что он просто пересказал все свои формулы", — отметил канцлер.

Шольц подчеркнул, что телефонный звонок Путину был необходим, чтобы дать понять президенту РФ, что он не может надеяться, что немецкая поддержка Украины ослабнет. Также канцлер хотел сказать, "что он [Путин] также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для мирного развития".

По его словам, он готов позвонить Путину снова.

"И это необходимо сделать, и я сделаю это снова. Но у вас не должно быть никаких иллюзий по этому поводу", - сказал Шольц.

Звонок Шольца Путина - главное

Как сообщал Главред, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Отмечалось, что Шольц и Путин разговаривали в течение одного часа. Последний раз Шольц и Путин разговаривали непосредственно в декабре 2022 года.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный звонок. Он отметил, что звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину является "ящиком Пандоры". Этот диалог может привести к другим звонкам, однако нового "Минска-3" не будет.

Позже Шольц отметил, что его разговор с Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор настаивал на достижении своих военных целей в Украине.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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