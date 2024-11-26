"Телефонный разговор не был приятным": Шольц прокомментировал свой звонок Путину

По словам канцлера Германии, решение провести разговор с российским диктатором было "ответственным и необходимым".

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Разговор с Путиным не был приятным / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента, pixabay

Вкратце:

Шольц призвал Путина вывести войска из Украины

Диктатор РФ настаивал на достижении своих военных целей в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал недавний телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В эфире телеканала ZDF он заявил, что призвал диктатора РФ вывести свои войска с территории Украины.

Шольц отметил, что этот разговор не был приятным, поскольку Путин настаивал на достижении своих военных целей в Украине.

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"Как вы знаете, я встречался с ним перед войной и высказал ему свое мнение, а также очень четко дал понять, что все, что он позже представил как причины войны, не соответствует действительности. Я говорил с ним по телефону до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. На этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать. В конце концов, в этой стране есть люди, которые верят, что простой телефонный звонок принесет мир на следующий день. Конечно, это не так", - рассказал Шольц.

Он также отметил, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией станет одним из важных вопросов предвыборной кампании в Бундестаг.

Телефонный разговор Шольца с Путиным - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия планирует возобновить диалог с Россией. 11 ноября канцлер Олаф Шольц сообщил, что вскоре проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время Шольц подчеркивал, что ни одна страна не имеет права начинать обсуждение мира и завершения войны без прямого участия Украины.

15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Отмечалось, что Шольц и Путин разговаривали в течение одного часа. Последний раз Шольц и Путин разговаривали непосредственно в декабре 2022 года.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный звонок. Он отметил, что звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину является "ящиком Пандоры". Этот диалог может привести к другим звонкам, однако нового "Минска-3" не будет.

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