Шольц "собрался" поехать в Москву с "мирной миссией": СМИ узнали детали

Олаф Шольц может отправиться в столицу страны-агрессора России уже в ближайшие дни, пишет Spiegel.

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В Германии заявили, что Шольц в ближайшие дни может поехать в Россию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот YouTube

Что говорят журналисты Spiegel:

Шольц собрался в Москву с "мирной миссией"

У Шольца отрицают его поездку в Москву

Немецкий канцлер Олаф Шольц поедет с так называемой мирной миссией в Москву. Поездка может состояться уже в ближайшие дни. В Берлине это отрицают.

Журналист Der Spiegel Константин фон Гаммерштайн со ссылкой на своего собеседника в партии Христианско-демократический союз написал о том, что еще на прошлой неделе его давний знакомый из Восточного комитета немецкой экономики, у которого "десятилетние контакты с Кремлем", сообщил о намерениях Шольца посетить Москву.

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Причем в комитете "твердо уверены" в этом. Остальные представители комитета во время телефонных разговоров информацию подтвердили.

В ХДС сказали, что не могут подтвердить достоверность информации, но считают подобный визит возможным. Поездка потенциально может "переломить" ситуацию в предвыборной гонке.

Впрочем, в канцелярии Шольца "жестко и четко" опровергли такие слухи.

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Как сообщал Главред, ранее Шольц обратился к Путину с заявлением по Украине после своего визита в Киев. В частности, после встречи с президентом Владимиром Зеленским он сказал, что помощь со стороны Германии не прекратится. Берлин продолжит поддержку Киева.

Шольц готов к новым телефонным переговорам с Путиным, недавно сказал сам канцлер ФРГ. По его словам, ноябрьский разговор был неприятным, поскольку глава Кремля лишь повторил свои пропагандистские тезисы. Однако Шольц не против вновь поговорить с Путиным.

Шольц и Трамп договорились как можно быстрее найти пусть к справедливому миру в Украине, сообщили 19 декабря в аппарате канцлера Германии. Лидеры ФРГ и Штатов провели телефонный разговор, в ходе которого Шольц пообещал не прекращать поддержку Киева.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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