Шольц обратился к Путину с заявлением по Украине

Канцлер ФРГ Шольц опубликовал послание Путину после своего визита в Киев.

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Германия не прекратит поддержку Украины - Шольц / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Главное из заявления Шольца:

Шольц оставил Путину послание

Германия будет с Украиной столько, сколько нужно

Германия продолжит помогать Украине

Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Помощь Киеву со стороны Берлина не прекратится. Об этом заявил немецкий канцлер после визита в Киев.

В своем аккаунте в социальной сети X он сказал, что Германия в этой истории "надолго".

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"Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не прекратится. Мы будем стоять рядом с украинским народом - столько, сколько потребуется", - подчеркнул Олаф Шольц.

Визит Шольца в Киев – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл с визитом в Киев. Он анонсировал поставки оружия на 650 млн евро и добавил, что Берлин останется самым главным союзником Украины в Европе. Была встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Цель визита Шольца в Киев – обсудить с Зеленским дальнейшие действия Украины, написали в Bild. Немецкий канцлер убежден, что никакие действия не должны предприниматься без учета позиции украинского государства.

Германия передаст Украине шестую установку ПВО IRIS-T и вертолеты Sea King, отметил Шольц. При этом Берлин предоставил Киеву экстренную зимнюю помощь, чтобы в случае разрушений можно было все быстро отремонтировать.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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