"Прощупать", на что готов Зеленский: Шольц прибыл в Киев с неожиданной миссией

Коротко:
- Шольц прибыл в Киев
- Канцлер обсудит с президентом Украины дальнейший план действий
- Новоизбранный Трамп готов к сотрудничеству с канцлером Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Украину, который стал вторым с начала полномасштабной войны. Поездка была запланирована после выборов в США.
Как сообщает издание BILD, за 83 дня до федеральных выборов в Германии Шольц стремится послать четкий сигнал: он является канцлером, который активно ведет переговоры на международной арене.
Источники из его окружения утверждают, что поездку готовили "задолго до завершения выборов в США". Основной целью визита стало обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским текущей ситуации и возможных действий Киева.
Шольц неоднократно подчеркивал: "Ничто не должно решаться через головы украинцев".
Для него это принципиальная позиция. Если экс-президент США Дональд Трамп, как объявлено, начнет переговоры о прекращении войны, Шольц намерен поддерживать позицию Украины.
Издание отмечает, что Трамп, в случае возвращения на должность, готов координировать свои действия с канцлером Германии.
По словам источников, первый телефонный разговор между Трампом и Шольцом прошел в конструктивном ключе, но стоит помнить о непредсказуемости решений Трампа.
Визит Шольца в Киев - что известно
Напомним, как сообщал Главред, сегодня, 1 декабря канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года.
Впоследствии стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Шольцом. Известно, что президент и канцлер посетили военных, которые проходят лечение и реабилитацию.
По приезду политик объявил о дальнейшей поставке оружия на сумму в 650 миллионов евро в декабре. Однако многих интересует именно разрешение бить ракетами Taurus по РФ.
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Кто такой Олаф Шольц?
Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.
19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
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