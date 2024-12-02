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"Прощупать", на что готов Зеленский: Шольц прибыл в Киев с неожиданной миссией

Даяна Швец
2 декабря 2024, 15:15
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Основной целью визита стало обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским текущей ситуации и возможных действий Киева.
Шольц прибыл для обсуждения текущей ситуации и возможных действий Киева
Шольц прибыл для обсуждения текущей ситуации и возможных действий Киева / Коллаж: Главред, фото: президент Украины, скрин

Коротко:

  • Шольц прибыл в Киев
  • Канцлер обсудит с президентом Украины дальнейший план действий
  • Новоизбранный Трамп готов к сотрудничеству с канцлером Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Украину, который стал вторым с начала полномасштабной войны. Поездка была запланирована после выборов в США.

Как сообщает издание BILD, за 83 дня до федеральных выборов в Германии Шольц стремится послать четкий сигнал: он является канцлером, который активно ведет переговоры на международной арене.

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Источники из его окружения утверждают, что поездку готовили "задолго до завершения выборов в США". Основной целью визита стало обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским текущей ситуации и возможных действий Киева.

Шольц неоднократно подчеркивал: "Ничто не должно решаться через головы украинцев".

Для него это принципиальная позиция. Если экс-президент США Дональд Трамп, как объявлено, начнет переговоры о прекращении войны, Шольц намерен поддерживать позицию Украины.

Издание отмечает, что Трамп, в случае возвращения на должность, готов координировать свои действия с канцлером Германии.

По словам источников, первый телефонный разговор между Трампом и Шольцом прошел в конструктивном ключе, но стоит помнить о непредсказуемости решений Трампа.

Визит Шольца в Киев - что известно

Напомним, как сообщал Главред, сегодня, 1 декабря канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года.

Впоследствии стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Шольцом. Известно, что президент и канцлер посетили военных, которые проходят лечение и реабилитацию.

По приезду политик объявил о дальнейшей поставке оружия на сумму в 650 миллионов евро в декабре. Однако многих интересует именно разрешение бить ракетами Taurus по РФ.

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Кто такой Олаф Шольц?

Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.

19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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