'Вместе делаем все, чтобы восстановить мир': Зеленский встретился с Шольцом

Зеленский и Шольц посетили украинских защитников, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений.

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Зеленский встретился с канцлером Германии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Канцлер Германии прибыл в Украину с первым двусторонним визитом за более чем два года

Зеленский поблагодарил за помощь, в частности системы ПВО

Президент и канцлер посетили военных, которые проходят лечение и реабилитацию

В понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину с первым двусторонним визитом за более чем два года. Президент Зеленский с немецким коллегой посетили раненых украинских военных. Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Сегодня в Украине Федеральный канцлер Олаф Шольц, и это первый именно двусторонний визит канцлера Германии более чем за два года. Мы благодарны Германии за всю оказанную поддержку. Германия является лидером в Европе по помощи Украине, и это помогает нам защищаться от российской агрессии и террора", - отметил Зеленский. видео дня

По словам президента, они с канцлером начали встречу посещением украинских защитников, которые были ранены в боях против российских оккупантов и проходят лечение и реабилитацию.

Зеленский вручил ордена "За мужество" III степени военнослужащим Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы. Также президент наградил медиков, которые занимаются ранеными, орденами "За заслуги" III степени и медалями "За спасенную жизнь".

Украинские воины поблагодарили Германию за предоставленную военную помощь, в частности системы противовоздушной обороны, которые усиливают защиту страны от российских атак. Канцлер Шольц, в свою очередь, пожелал защитникам скорейшего выздоровления.

"Вместе делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить справедливый мир для Украины, а значит, безопасность для всей Европы", - добавил Зеленский.

Визит Шольца в Украину - последние новости

Как сообщал Главред, утром 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с первым визитом за два с половиной года. Шольц анонсировало дополнительную военную помощь Украине на 650 миллионов евро, которая будет поставлена в декабре.

Поездка была запланирована после выборов в США и имеет целью подчеркнуть активную международную роль Шольца накануне выборов в Германии, пишут СМИ. Канцлер планирует обсудить текущую ситуации и действия Киева с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме этого, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что, несмотря на поддержку Украины, Берлин не будет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" Taurus. Шольц подчеркнул, что большинство населения Германии поддерживает такую позицию, поскольку использование этого оружия для атак по целям на территории России считается слишком опасным.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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