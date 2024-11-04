"Мы приняли решение": Шольц сделал новое заявление о членстве Украины в НАТО

Шольц отметил, что после саммита в Вильнюсе и Вашингтоне ситуация по вступлению Украины в НАТО не изменилась, поэтому не нужно принимать новых решений.

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Шольц сделал новое заявление по членству Украины в НАТО / Коллаж Главред, фото: Минстратегпром, Офис президента Украины

О чем сказал Шольц:

Шольц отказался принимать новые решения по членству Украины в НАТО

Германия по объемам помощи Украине - первая в Европе

НАТО не может игнорировать переход РФ на военную экономику

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает нужным принимать новые решения о предоставлении Украине приглашения в НАТО, которое является частью Плана победы, предложенного президентом Владимиром Зеленским. Об этом Шольц заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине 4 ноября, сообщает Укринформ.

"Мы приняли решение в Вильнюсе и Вашингтоне, которые хорошо соответствуют современной ситуации. Думаю, пока нет необходимости в новых решениях по этому поводу, ведь ситуация не изменилась с тех пор, когда мы те решения принимали", - заявил немецкий канцлер.

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По мнению канцлера, сейчас приоритетным вопросом является обеспечение надлежащей военной поддержки Украины, особенно учитывая привлечение Россией северокорейских солдат к боевым действиям.

"Сейчас важно позаботиться о том, чтобы у Украины не закончилось оружие", - подчеркнул канцлер в этом контексте.

Он отметил, что Германия не только обещает, но и передает реальную помощь. Если другие государства последуют этому примеру, это значительно улучшит ситуацию.

Шольц заверил, что Германия будет оставаться одним из ведущих и крупнейших поставщиков помощи, занимая второе место в мире после США и первое в Европе.

Канцлер также упомянул о решении стран G7 предоставить Киеву кредит в 50 миллиардов долларов, которые Украина сможет направить на закупку вооружений.

Шольц назвал выделение средств, которые были получены из доходов от замороженных российских активов, мощным сигналом для Путина, что он не сможет победить в этой войне.

Он также заявил, что НАТО не может игнорировать действия России и ее переход на военную экономику.

"Мы будем защищать каждый сантиметр общей территории", - подчеркнул он.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что вступление в НАТО и ЕС является важной составляющей будущего Украины. Она подчеркнула, что, несмотря на попытки кремлевского лидера Владимира Путина помешать этим намерениям, западный мир, в частности Германия, поддерживает стремление Украины присоединиться к Альянсу.

Венгрия выразила опасения относительно возможной "третьей мировой войны", которую, по ее мнению, может вызвать вступление Украины в НАТО. Поэтому, по словам представителя венгерского МИД Мате Пачолая, во всеобъемлющем соглашении о сотрудничестве с Украиной не должно быть упоминаний о ее членстве в Альянсе.

Бывший помощник госсекретаря США по вопросам Европы Стив Пайфер отметил, что Украина могла вступить в НАТО ещё в 2006 году, когда Россия не противодействовала этому так активно, как начала делать через два года, в 2008-м.

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