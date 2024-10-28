Мощный заслон от РФ: Зеленский объяснил важность приглашения Украины в НАТО

РФ должна отказаться от своих амбиций в отношении Украины, говорит Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский пояснил важность вступления Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главные тезисы Зеленского:

Режимы-изгои помогают Путину

Приглашение Украины в НАТО даст заслон от РФ

Сегодня есть шанс победить в Восточной Европе, чтобы потом не воевать на севере, на юге или в африканских странах, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе выступления на саммите Украина - Северная Европа, необходимо присоединиться к оснащению бригад, увеличить инвестиции в производство оружия в Украине, в частности ракет большой дальности, беспилотников и систем РЭБ, и в закупку артиллерийских боеприпасов для украинских воинов в третьих странах, а также принять меры в отношении теневого флота РФ.

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"Мы видим, что Путин наращивает производство оружия, а режимы-изгои, такие как Пхеньян, помогают ему с этим. В следующем году, насколько мы понимаем, Путин намерен сравняться с ЕС в производстве боеприпасов. Мы можем предотвратить это только сейчас", — сказал Зеленский.

Отдельно он отметил, что для Украины важно получить приглашение присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

"Когда Украина получит приглашение в НАТО, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России. Россия должна прекратить свое агрессивное поведение, и это начинается с отказа от своих амбиций в отношении Украины", — отметил Зеленский.

Все озвученные пункты - часть "Плана победы". Президент Украины призвал поддержать План, воплотить все его пункты и помочь в работе с теми партнерами, которые пока настроены скептически.

/ Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее в разговоре с журналистами подтвердил, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Как сообщал ранее Главред, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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