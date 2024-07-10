В РФ заявили о захвате еще одного села в Донецкой области: в ВСУ ответили

В ВСУ отметили, что Силы обороны Украины полностью контролируют территорию населенного пункта Яснобродовка и опровергли заявления РФ о его захвате.

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в ВСУ опровергли захват Яснобродовки / Коллаж Главред, фото: ОК "Запад", deeptatemap

Российское Минобороны вчера, 9 июля, в своей вечерней сводке сообщило о якобы оккупации населенного пункта Яснобродовка Покровского района Донецкой области. Однако, в ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами поселка. Об этом в комментарии "Суспільне Донбас" сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Взятие под контроль Яснобродовки - очередная ложь от министерства убийств страны агрессора", - заявил Волошин.

По его словам, населенный пункт Яснобродовка находится под полным контролем Сил обороны Украины

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Волошин подчеркнул, что по состоянию на утро, враг не имел никаких территориальных успехов, и российская армия не присутствует в этом населенном пункте. Волошин добавил, что украинские военные контролируют ситуацию в этом направлении и вблизи указанного села.

По данным ОСУВ "Хортица", за прошедшие сутки на этом направлении Силы обороны отбили 43 попытки наступления и штурма в районе населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Калиновое, Новоселовка Первая, Карловка и Яснобродовка Донецкой области.

Волошин отметил, что враг продолжает оказывать давление, в частности с применением авиации, на Силы обороны на этом направлении, где ежедневно продолжаются активные боевые действия. Столкновения с противником происходят на подступах к этому населенному пункту.

"Российская армия пытается захватить все новые и новые территории и населенные пункты, ищет слабые места в украинской обороне, бросает на штурмы украинских городов и населенных пунктов как недавно мобилизованных, так бывших заключенных", - резюмировал он.

Кто такой Назар Волошин? Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.

Наступление РФ на Востоке - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское командование потеряло почти 91% своего наступательного потенциала на Харьковском направлении. Из 10 350 оккупантов, которые участвовали в штурмах против ВСУ, 2939 погибли, а 6509 получили ранения, сообщил заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук. Эти потери были понесены врагом за последние два месяца с начала наступления, еще 45 оккупантов сдались в плен.

Официальные лица США заявили об улучшении ситуации в Украине после принятия Конгрессом большого пакета помощи на 61 миллиард долларов, который был задержан на несколько месяцев, как сообщает Washington Post. Хотя линия фронта остается почти неизменной более года, они отмечают, что Москва, вероятно, столкнется с нарастающими трудностями в сохранении своих преимуществ на поле боя.

Войска России пытаются закрепиться в Новоселовке Первой и взять под полный контроль Евгеновку на Покровском направлении, сообщает DeepState.

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