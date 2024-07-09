В NYT дали прогноз, сколько территорий Украины сможет захватить РФ

Россияне постепенно продвигаются по территории Украины, аналитики издания NYT считают, что в ближайшие недели россиянам не удастся захватить новые территории.

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Россияне не имеют потенциала для захвата новых украинских территорий / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Весной и в начале лета 2024 года россияне активно пытались как можно глубже продвинуться по украинским территориям, используя выгоду от захвата Авдеевки. Однако, им так и не удалось это сделать. Аналитики The New York Times рассказывают, что войска РФ в ближайшие недели не смогут захватить новые территории в Украине.

"Проблемы России демонстрируют значительное изменение динамики войны, которая в последние месяцы была в пользу Москвы. Российские войска продолжают атаковать, но их постепенный прогресс замедляют прочные позиции украинцев. Ближайшие месяцы для Украины будут непростыми, пишет газета. Но лидеры стран Альянса, которые на этой неделе собираются в Вашингтоне на 75-ю годовщину основания Организации Североатлантического договора, могут законно утверждать, что их усилия по укреплению Украины работают", - написали в издании.

Журналисты подчеркивают, что украинцам будет очень трудно на фронте в последующие месяцы, однако россияне не смогут продвинуться вперед. "Большой прорыв России сейчас маловероятен".

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Как заявили представители СМИ, во время предстоящего саммита Альянса, мировые страны объявят об усилении поддержки Украины.

На саммите нависает беспокойство относительно приобретения Россией оружия - в частности, ракет, беспилотников и частей для их изготовления - у Ирана, Северной Кореи и Китая.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

На третьем году сокрушительной войны существует реальное беспокойство относительно способности Украины поддерживать свою инфраструктуру, включая электросеть, функционирующую в условиях российских атак.

Война в Украине и продвижение россиян

Напомним, союзники могут обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне потенциальное сбивание российских ракет, которые летят в направлении Польши во время атак на Украину.

Ранее стало известно, что в ООН сообщили, что "вероятно" в детскую больницу "Охматдет" попала именно российская ракета, а не обломки после работы украинской ПВО.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что каждый россиянин, который причастен к обстрелу детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля будет отвечать за свое преступление.

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