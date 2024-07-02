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"Война заканчивается": Украина сокращает расходы на военные нужды

Анна Косик
2 июля 2024, 20:52
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Украина уменьшает расходы на оборону из-за перехода на базовый сценарий войны. Советник президента ответил, указывает ли это на то, что война закончится скоро.
ВСУ, монеты
Украина за следующие три года уменьшит расходы на войну / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВСУ

Расходы на безопасность и оборону в 2025 году составят 2,2 трлн грн, в 2026 - 1,6 трлн грн, а в 2027 - 1,5 трлн грн. Член Национального инвестиционного совета и советник президента Украины по экономическим вопросам до марта 2024 года Олег Устенко рассказал в эфире КИЕВ24, что государство сейчас уменьшает расходы на войну.

"Это базируется на том, что война заканчивается, а когда война заканчивается, точнее сказать, когда горячая фаза войны заканчивается, когда горячей фазы войны нет, то, уже и понятно, что все расходы на армию, на безопасность и оборону могут быть уменьшены. Если это не заканчивается, то, соответственно, расходы будут оставаться на высоком уровне. Но сейчас - это то, что называется "базовый сценарий". Вот в базовом сценарии предполагается, что расходы будут уменьшены", - отметил Устенко.

Кроме этого экс-советник президента прокомментировал бюджетную декларацию, которая закладывается. Там уже прослеживается экономический рост, который движется более высокими темпами.

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"Опять же, почему идет более высокими темпами экономический рост по сравнению с нынешними годами, потому что в поствоенный период времени можно ожидать большего роста, идет уменьшение дефицита государственного бюджета. То есть там меняются вообще все параметры", - добавил он.

Кто такой Олег Устенко?

Олег Устенко - украинский экономист. Советник Президента Украины с 28 мая 2019 по 30 марта 2024 года. Член наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера. Осуществленные им финансово-экономические исследования и разработки сфокусированы на странах с развивающимися рынками. Страны СНГ и Украина представляют его основной интерес, пишет Википедия.

Экономическая ситуация в Украине - что известно

Напомним, в украинском бюджете на 2024 год есть огромная "дыра" и ее размер составляет 37 миллиардов долларов. Украина ищет средства и возможности, которые помогут перекрыть эту "дыру". Одним из вариантов является конфискация российских активов на Западе.

Ранее стало известно, что у Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Международный валютный фонд стремится к тому, чтобы Украина договорилась о списании долга, но за оставшееся время сделка маловероятна.

Накануне СМИ заявляли, что в Украине чиновники готовят повышение основных налоговых ставок - НДС и НДФЛ. Причем такое повышение якобы может произойти уже в июле нынешнего года.

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