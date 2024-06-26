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Украинцам хотят повысить налоги: сколько придется платить - СМИ

Дмитрий Видоменко
26 июня 2024, 11:55
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В Украине готовят повышение основных налоговых ставок, сообщают СМИ. Речь якобы пойдет о повышении НДС и НДФЛ (причем уже в июле).
Купюры, налоги
Налоги в Украине хотят повысить - СМИ рассказали, какими будут ставки НДС и НДФЛ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине чиновники готовят повышение основных налоговых ставок – НДС и НДФЛ (через военный сбор). Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Причем такое повышение якобы может произойти уже в июле нынешнего года. Как говорят эксперты –для того, чтобы перекрыть дефицит в 400 млрд грн, необходимо повысить основные налоги.

Ожидается, что ставка военного сбора должен увеличиться с 1,5 до 5%. Фактически это увеличит налог на доходы физических лиц, поскольку этот сбор был введен в качестве дополнения указанного налога (есть прогноз, что такое повышение может принести бюджету около 94 млрд грн).

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В Кабмине планируют повысить и налог на добавленную стоимость – сейчас ставка находится на уровне 20%.

"Точное решение, на какую сумму нужно повысить налог, пока не приняли. Или на 2%, или на 3%. Не меньше", – говорит собеседник журналистов в правительстве. Ожидается, что эта мера принесет дополнительно до 120 млрд грн. Далее – прогнозируется, что повышения и НДС, и военного сбора дадут более 200 млрд грн.

Также ожидаются дополнительные поступления и в случае экономического бронирования от мобилизации. Отдельные чиновники считаеют, что если его процедуры максимально упростить и позволить участвовать ФОПам, то результат может принести в бюджет как раз около 400 млрд грн.

Что такое НДС?

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости товара, работы или услуги, которая создается в процессе производства товаров, работ и услуг, сообщает "Википедия".

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Правда, немногим позднее нардеп Даниил Гетманцев такую инициативу категорически опроверг.

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