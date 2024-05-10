Налог на недвижимость 2024 - как платить и сколько за каждый "квадрат"

В 2024 году в Украине владельцы относительно больших квартир и домов должны уплатить налоги на недвижимость.

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Налог на недвижимость 2024 - за что придется платить гражданам/ коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В 2024 году в Украине владельцы относительно крупных квартир и частных домов должны уплатить налоги на недвижимость. Максимальный размер налога составляет 100,5 грн за каждый "лишний" квадратный метр. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

По словам экспертов, налог будет взиматься только за площадь, превышающую установленные нормы для квартир (60 квадратных метров) и домов (120 квадратных метров).

Нормы налогообложения недвижимости

Согласно Налоговому кодексу Украины, украинцы обязаны платить налог на недвижимость только в том случае, если владеют недвижимостью, площадь которой превышает установленные нормы. Норма для квартиры составляет 60 квадратных метров, а для дома – 120 квадратных метров. Налог начисляется только за чрезмерные квадратные метры, то есть за каждый "лишний" метр площади, превышающий установленную норму.

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Однако, кроме налога на недвижимость, украинцы также обязаны заполнять декларации и платить налоги за дополнительный доход. Это может относиться не только к доходам от предпринимательской деятельности, но и к прибыли от сдачи недвижимости в аренду, которые должны учитывать владельцы жилка.

Что такое Государственная налоговая служба Украины? Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Как считается налог на недвижимость

Размер налога на недвижимость рассчитывается по формуле: (площадь недвижимости – нормативная площадь), умноженная на ставку налога. А она, в свою очередь, устанавливается местными органами власти и не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, которая была установлена на 1 января отчетного года.

Рассмотрим пример расчета налога на недвижимость для жителя Киева с квартирой общей площадью 65 квадратных метров. При максимальной ставке налога (именно такая установлена властями Киева), что составляет 1,5% от минимальной зарплаты (100,5 грн), сумма налога рассчитывается следующим образом: (65 кв. м – 60 кв. м) умноженная 100,5 грн = 502,5 грн.

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Правда, немногим позднее нардеп Даниил Гетманцев такую инициативу категорически опроверг.

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