У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта - The Economist

Если Украина объявит дефолт, это будет свидетельствовать о нехватке веры частных инвесторов в обязательства Запада.

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Украина оказалась в шаге от дефолта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Международный валютный фонд стремится к тому, чтобы Украина договорилась о списании долга, но за оставшееся время соглашение маловероятно. Если Украина объявит дефолт, это будет свидетельствовать о нехватке веры частных инвесторов в обязательства Запада. В долгосрочной перспективе это может обернуться катастрофой для восстановления страны. Об этом пишет издание The Economist.

Срок долговых каникул для Украины по еврооблигациям истекает в августе. Держатели еврооблигаций намерены потребовать выплаты от Украины. Если новое соглашение не будет достигнуто, это может грозить дефолтом по этим обязательствам.

Кредиторы предостерегают Украину от того, чтобы "рисковать существенным ущербом", учитывая возможные трудности в случае дефолта привлекать финансовых инвесторов в будущем.

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Издание пишет, что Украина нуждается в фискальном пространстве. В конце года соотношение ее долга к ВВП приблизится к 94% – это высокий показатель для экономики со скалистой финансовой историей и такого размера. Помощь, оказываемая союзниками, поступает в виде оружия, техники и целевых средств, а не наличных. Только 8 миллиардов долларов из недавнего пакета США пойдут непосредственно правительству Украины, что эквивалентно чуть больше четверти годовых расходов Украины на социальную помощь, да и то в виде кредита. ЕС планирует предложить немного больше - 38 миллиардов долларов на три года.

Сумма, которую хочет получить Украина – 12 миллиардов долларов в период с 2024 до 2027 года. Однако у страны нет свободных денег, чтобы ее перекрыть, если помощь не будет оказана.

По мнению МВФ, при такой радикальной реструктуризации, как та, которую Украина предложила, страна сможет только сводить концы с концами. Со своей стороны, владельцы облигаций сомневаются, что Фонд может быть так уверен, потому что его анализ устарел.

"В случае отсутствия соглашения у Украины есть два варианта. Один из них — провести переговоры о продлении моратория на обслуживание долга, как это уже было сделано с официальными кредиторами, которые откажутся от платежей до 2027 года. Другой — объявить дефолт. Это может показаться радикальным, но на самом деле между сценариями мало различий. В любом случае украинские платежи не возобновятся", - отмечает The Economist.

Что такое дефолт Дефолт — это невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа, передает Википедия. Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами. Технический дефолт объявляет кредитор заёмщику.

Есть два принципиально разных вида дефолта: обычный дефолт (банкротство) и технический дефолт. Государственные и корпоративные дефолты в истории случались довольно часто. Многие правительства и гранды мирового бизнеса когда-то были в состоянии технического дефолта, например, дефолты США в 1933-м и 1971-м годах. Последствия суверенных дефолтов могут иметь широкие масштабы: спад в экономике, усиление инфляции и девальвации национальной валюты.

Как сообщал Главред, в марте 2024 года агентство S&P Global понизило долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте с "CCC" до "CC" и приближает Украину к дефолту по внешним долгам.

Агентство ожидает, что Украина начнет официальные переговоры по реструктуризации долга со своими частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит процесс до середины этого года.

Напомним, в феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в украинском бюджете на 2024 год есть огромная "дыра" и ее размер составляет 37 миллиардов долларов. Одним из вариантов является конфискация российских активов на Западе и передача их Украине.

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