Сырский пообещал отомстить за удар по детской больнице Охматдет

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне поплатятся за обстрел детской больницы Охматдет.

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Сырский пообещал отомстить за обстрел Охматдета / коллаж: Главред фото: УНИАН

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что каждый россиянин, который причастен к обстрелу детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля будет отвечать за свое преступление. Об этом генерал сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 9 июля.

"Вчерашний массированный ракетный удар по городам Украины поразил весь мир своей жестокостью и коварством. Российские террористы цинично и целенаправленно ударили по гражданским объектам, в частности по детской больнице "Охматдет", - сообщил главнокомандующий.

Также Сырский заявил, что сегодня в день траура по всем невинно погибшим после российских ракетных ударов главнокомандующий склоняет голову вместе с другими гражданами в знак светлой памяти мирных жителей, которых убили россияне.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Он заявил, что украинские военные никогда не простят такой террор мирных жителей.

"Военные преступления не имеют сроков давности, и все причастные неотвратимо понесут наказание!", - подчеркнул Сырский.

Заявления Сырского и война в Украине

Напомним, ранее Сырский заявил, что войска агрессора России расширили зону активных боевых действий на восточном фронте почти на 70 километров. Враг атакует в направлении Стрелеча-Липцы на Харьковщине и пытается захватить Волчанск, чтобы выйти к Белому Колодезю.

Также главнокомандующий заявлял ранее, что войска агрессора России завязли в уличных боях за Волчанск на севере Харьковской области и понесли очень большие потери.

Ранее мы сообщали, что пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ростовской области попал на спутниковые снимки. Это уже третья атака ВСУ на этот энергетический объект страны-агрессора.

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