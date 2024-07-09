Сырский пообещал отомстить за удар по детской больнице Охматдет

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что каждый россиянин, который причастен к обстрелу детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля будет отвечать за свое преступление. Об этом генерал сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 9 июля.
"Вчерашний массированный ракетный удар по городам Украины поразил весь мир своей жестокостью и коварством. Российские террористы цинично и целенаправленно ударили по гражданским объектам, в частности по детской больнице "Охматдет", - сообщил главнокомандующий.
Также Сырский заявил, что сегодня в день траура по всем невинно погибшим после российских ракетных ударов главнокомандующий склоняет голову вместе с другими гражданами в знак светлой памяти мирных жителей, которых убили россияне.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Он заявил, что украинские военные никогда не простят такой террор мирных жителей.
"Военные преступления не имеют сроков давности, и все причастные неотвратимо понесут наказание!", - подчеркнул Сырский.
Заявления Сырского и война в Украине
Напомним, ранее Сырский заявил, что войска агрессора России расширили зону активных боевых действий на восточном фронте почти на 70 километров. Враг атакует в направлении Стрелеча-Липцы на Харьковщине и пытается захватить Волчанск, чтобы выйти к Белому Колодезю.
Также главнокомандующий заявлял ранее, что войска агрессора России завязли в уличных боях за Волчанск на севере Харьковской области и понесли очень большие потери.
Ранее мы сообщали, что пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ростовской области попал на спутниковые снимки. Это уже третья атака ВСУ на этот энергетический объект страны-агрессора.
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