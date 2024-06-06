РФ защищала завод сетками, но что-то пошло не так: снимки пожара на НПЗ под Ростовом

Новошахтинский НПЗ является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.

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ВСУ третий раз нанесли удар по Новошахтинском НПЗ / Коллаж Главреда. Фото: Радио Свобода

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ростовской области попал на спутниковые снимки. Это уже третья атака ВСУ на данный энергетический объект страны-агрессора.

Радио Свобода, исследуя снимки, отмечает, что удар дронов пришелся установку ЭЛОУ-АВТ-2,5, предназначенную для получения сжиженных углеводородных газов.

Накануне удара россияне закрыли одну из частей установок специальными тросами, но "защита" не помогла.

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Журналисты, ссылаясь на экспертов, называют подобный способ защиты неэффективным, поскольку "крепление тросов на меньшем расстоянии будет защищать только от БПЛА с минимальным зарядом или самодельных, с боеприпасом кумулятивного типа".

Ранее сетками от дронов накрыли резервуары на Славянском НПЗ в Славянске-на-Кубани, говорится в публикации.

Мощность Новошахтинского НПЗ составляет 5 млн тонн в год. Завод является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.

Удар по Новошахтинском НПЗ - главное

В ночь на 6 июня в Ростовской области страны-агреесора России прогремела серия взрывов и вспыхнул мощный пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Пожарные не тушили огонь из-за угрозы повторной атаки.

Более того, "Газпром нефтехим Салават", владеющий одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, остановил работу после атаки БПЛА 9 мая.

С начала года ВСУ активизировали атаки дронов на НПЗ России. Украина заявляет, что нефтяные объекты являются законными целями, которые помогают военным усилиям России.

Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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