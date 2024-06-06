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Дроны дважды атаковали единственный действующий НПЗ в Ростовской области: вспыхнул пожар

Анна Ярославская
6 июня 2024, 06:59
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Новошахтинский НПЗ крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.
Пожар на Новошахтинском НПЗ
Пожар на Новошахтинском НПЗ вспыхнул после атаки дронов в ночь на 6 июня / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 6 июня в Ростовской области страны-агреесора России прогремела серия взрывов и вспыхнул мощный пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Пожарные не тушили огонь из-за угрозы повторной атаки.

Российские СМИ писали, что по заводу ударили беспилотники. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов ударили дроны. В результате этого на заводе возник пожар.

По предварительным данным местных властей, на заводе огонь распространился на площадь 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

видео дня

Работы были приостановлены из-за повторной атаки. Для тушения применялся пожарный поезд.

Позже Голубев сообщил, что пожар на НЗНП локализован на площади 100 кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Справка. Новошахтинский НПЗ - нефтеперерабатывающее предприятие в Ростовской области. Единственный действующий НПЗ в Ростовской области.

Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. Является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.

Смотрите видео - В Сети появились кадры масштабного пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов:

Скриншот

Удары по российским НПЗ

27 апреля Краснодарский край оказался под мощной атакой дронов. Известно, что загорелись два НПЗ и военный аэродром.

10 мая в Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ. По словам очевидцев, перед взрывами на территории "Первого завода" в небе было слышно пролетающие БпЛА, а также работу противовоздушной обороны. На месте попадания дронов начался сильный пожар, огонь охватил емкости с топливом и мазутом.

Утром 17 мая в Туапсе Краснодарского края страны-агрессора РФ прогремели взрывы - там атакован НПЗ. После атаки дронов на заводе вспыхнул пожар. Впоследствии чиновникам пришлось аварийно закрыть завод.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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