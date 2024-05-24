Войска РФ увязли на двух ключевых участках: Сырский сделал заявление о Харьковщине

Российские оккупационные войска пытаются зацепиться за Часов Яр – Силы обороны уничтожают их новейшие танки и бронемашины, сказал Александр Сырский.

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Оккупанты увязли в уличных боях в Волчанске - Сырский / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Сырского, АрміяІнформ

Войска агрессора России завязли в уличных боях за Волчанск на севере Харьковской области и понесли очень большие потери. Враг перебрасывает резервы и пытается поддержать темп атакующих действий, но не достигает успеха. Также на северном направлении оккупанты перешли к активной обороне в районе населенного пункта Липцы. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В сводке в Telegram-канале он рассказал о ситуации на фронте в целом и выделил самые сложные участки, где Силы обороны сражаются с вражескими силами.

Волчанск

Враг в Волчанске завяз в уличных боях и понес очень большие потери. Россияне перебрасывают в город резервы, чтобы поддержать интенсивность наступательных действий, однако успехов не достигают.

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"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень большие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", - сказал Сырский.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Липцы

В окрестностях Липцев россияне перешли к активной обороне.

"В районе Липцов враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск", - добавил главком.

Купянское направление

В районе Купянска идут бои в лесном массиве на север от Купянска. Враг пытается прорваться в районе Кисловки и стремится выйти к Осколу.

"На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол", - уточнил Сырский.

Бои за Часов Яр

Противник пытается зацепиться за Часов Яр и применяет там новейшую тяжелую военную технику. ВСУ отражают атаки.

"Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения", - сказано в сводке.

Покровское и Кураховское направления

На этих двух направлениях идут наиболее ожесточенные бои. Россияне пытаются прорвать украинскую оборону между Старомихайловкой и Бердычами.

"Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка - Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений. Наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко - на мотоциклах и багги", - информирует Сырский.

Также Александр Сырский добавил, что на других направлениях тоже неспокойно, но интенсивность боев значительно ниже.

"Ключевая цель моей работы - изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других МТО, усиление резервами и тому подобное. Хочу отметить эффективную работу большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневому поражению противника, поддержанию взаимодействия с соседними частями. Конечно, есть проблемы, которые требуют быстрых и кардинальных решений.

Как всегда отметил лучших и вручил награды нашим воинам - солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые храбро защищают наши позиции и выполняют основную боевую работу", - подчеркнул Александр Сырский.

Что происходит на фронте – свежая сводка Генштаба ВСУ

Согласно данным Генерального штаба на 10:00 25 мая, Силы обороны Украины сосредоточили свои ключевые усилия на отражении атак российских оккупантов на Таврическом, Донецком и Слобожанском направлениях.

Харьковское направление

"На Харьковском направлении украинские бойцы отбили атаку в направлении Липцев. Продолжаются бои в Глубоком и Волчанском районах. Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены", - говорится в сообщении.

Купянское направление

Вблизи Ивановки у оккупантов есть продвижение.

"На Купянском направлении вблизи Ивановки РФ имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки", - отметили в Генштабе.

Подчеркивается, что на всех других направлениях ситуация остается под контролем Сил обороны Украины.

Наступление России – главные новости по теме:

ВСУ отбили часть территорий в Харьковской области и достигли продвижения, считают аналитики американского Института изучения войны. В частности, украинская армия отбила крайние территории на севере области и продвинулась в районе населенного пункта Лукьянцы.

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и еще двух городов, предполагают аналитики DeepState. Продвижение врага зафиксировано еще и в Клещиевке и Красногоровке.

Война в Украине переходит в критическую фазу, написали журналисты американского The Hill. ВСУ пытаются освободить свои территории, однако Россия не отказывается от дальнейших планов по оккупации украинского государства.

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