ВСУ отбили часть территорий в Харьковской области и достигли продвижения – ISW

Силы обороны Украины провели контратаку вблизи Липцев и отбили крайние территории севернее Харькова, считают аналитики Института изучения войны.

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ВСУ бьются с войсками РФ в Волчанске, враг перебрасывает в город силы с других направлений - ISW / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 128-я ОГШБр

Армии Украины удалось отбить крайние территории севернее Харькова в Харьковской области и продвинуться к юго-востоку от населенного пункта Лукьянцы – северо-восток от Липцев. В направлении Липцев российские оккупанты перешли к активной обороне. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что геолокационные кадры от 22 мая показали продвижение ВСУ к юго-востоку от Лукьянцев.

Российские оккупанты атаковали вблизи Липцев. Источники врага заявляли о контратаке Сил обороны Украины недалеко от Липцев и Глубокого. Также так называемые военкоры говорили о продвижении оккупантов на глубину до 500 метров неподалеку от Липцев, но визуальных подтверждения такой информации нет.

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Наблюдатели приводят и цитату главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которые говорил, что войска РФ перешли к активной обороне в направлении Липцев.

Обстановка в Волчанске

Согласно данным аналитиков, 23 мая российские войска продолжали проводить наземные атаки в Волчанске и окрестностях города. Изменения на линии фронта не зафиксировано.

По словам Сырского, враг в Волчанске увяз в уличных боях. Оккупанты перебрасывают туда свои резервы с других направлений.

Также отмечается продолжение вражеских атак вблизи населенного пункта Старица – юго-западнее Волчанска. Там, как утверждали источники оккупантов, россияне отражали контратаки украинских войск.

Что известно о городе Волчанск? Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей. В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Ситуация на Харьковщине стабилизирована, говорил на прошлой неделе президент Владимир Зеленский. Как заявлял глава государства, оккупанты продвинулись вглубь украинской территории максимум на 10 километров.

Оккупанты России намерены штурмовать Харьковскую область в течение двух ближайших месяцев, считает командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й Отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. Также военный допустил, что россияне могут атаковать приграничье и в Сумской области.

В Волчанске находятся как ВСУ, так и войска РФ, сказал военнослужащий Кирилл Сазонов. По его словам, в городе идут бои, четко очерченной линии фронта там нет. Говорить о том, кто в процентном соотношении контролирует город, некорректно.

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