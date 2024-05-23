На Харькове не остановятся: военный сказал, сколько продлится наступление врага

Позиции, которые находятся перед захватчиками, активно обстреливаются Силами обороны, говорит Юрий Федоренко.

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Армия России может открыть еще одно направление для наступления / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Страна-агрессор Россия и дальше будет продолжать достаточно активно штурмовать Харьковскую область в течение ближайших двух месяцев. Она имеет на это силы, возможности и ресурсы, считает командир Батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, передает "Еспресо".

"Противник осознает, что этот период времени мы накапливаем силы, средства в связи с военной помощью Соединенных Штатов Америки, для этого нужно время, первые боеприпасы уже появились, пушки начали стрелять больше - это объективно, но максимальное накопление произойдет где-то через 1,5-2 месяца. Поэтому в этот период времени противник будет и давить, и, я думаю, очень высока вероятность, что откроет еще одно направление - это будут Сумы, или вдоль линии государственной границы Харьковской области, где-то неподалеку от тех направлений, где идут боевые действия. Время покажет, и об этом точно знает наша разведка", - сказал Федоренко.

Он также рассказал о ситуации в Волчанске.

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"Что касается Волчанска, для противника принципиально взять его, потому что это может быть достаточно удачный плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл группировки Сил обороны. Соответственно и Силы обороны это понимают и достаточно мощно бьют врага. За последние сутки противник тактического успеха на поле боя не имел, но бои в Волчанске сейчас идут достаточно сложные", - отметил военный.

Федоренко добавляет, что российская армия действует типично, а именно накапливает позицию за позицией, то есть зашла в один дом, закрепилась там и пытается добраться до другого. По его словам, позиции, которые находятся перед захватчиками, активно обстреливаются Силами обороны.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, 23 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар пришелся по частному предприятию.

Заметим, несмотря на то, что армия страны-агрессора России заняла "серую зону" в приграничье на севере Харьковской области, до первой линии оборонительных сооружений она так и не добралась, сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Аналитики Института изучения войны считают, что оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в радиус действия артиллерии.

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