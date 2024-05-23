Высокая активность ДРГ на Сумщине: пограничники оценили угрозу наступления РФ

Российские оккупанты активизировали применение диверсионно-разведывательных групп в Сумской области. Вражеские диверсанты пытаются пересечь государственную границу Украины по несколько раз в неделю. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Сумская область - это то направление, где враг постоянно пытается применять ДРГ и проводить диверсионную деятельность. Нельзя сказать, что это происходит ежедневно, что российские ДРГ пытаются зайти на нашу территорию, но их активность достаточно высока", - сказал Демченко.
По его словам, несколько раз в неделю диверсионные группы врага пытаются проникнуть на территорию Украины. Российские диверсанты ищут места расположения украинских подразделений и изучают оборону для дальнейших ударов из мощного вооружения.
Пограничники не зафиксировали накопления вражеских сил на Сумском направлении, но не исключают провокации.
Демченко отметил, что возможное российское продвижение на Сумском направлении имеет две основные цели. Во-первых, это может вызвать панику среди украинцев, а во-вторых, это может отвлечь украинские Силы обороны на это направление. Он подчеркнул, что пограничники хорошо осознают эту угрозу.
"Конечно, не можем сказать, что это может произойти в ближайшее время, но мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, потому что в любой момент враг, чтобы усилить давление на Украину, как это сейчас делает по Харьковщине, растянуть направление своего удара и на Сумщину, или же делать все возможное, чтобы Украина держала здесь и продолжила стягивать сюда свои дополнительные силы, а не использовать их на линии фронта, где ведутся более активные боевые действия", - сказал Демченко.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Угроза наступления РФ на Сумщине - ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российское военно-политическое командование сосредоточило 10 тысяч военнослужащих на границе с Сумской областью Украины, в частности в Курской области. Об этом сообщил военный эксперт, аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Российские оккупанты могут начать наступление с нового направления на севере, наибольшая угроза сейчас существует для Сумщины, заявил заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин.
Российские войска могут начать наступательные действия на Сумщине в любой момент, отметил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.
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