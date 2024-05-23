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Угроза наступления РФ на Сумщине: эксперт оценил вероятность окружения Сум

Юрий Берендий
23 мая 2024, 03:01
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Войска РФ на Сумщине смогут вести наступательные операции только в приграничной полосе из-за меньшей численности войск чем на Харьковщине, отметил эксперт.
Угроза наступления РФ на Сумщине: эксперт оценил вероятность окружения Сум
Коваленко оценил вероятность окружения Сум / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН

Российское военно-политическое командование сконцентрировало на границе с Сумской областью Украины 10 тысяч военнослужащих. Группировка врага сосредоточена в Курской области. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт, аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко комментируя угрозу окружения Сум.

По словам Коваленко, на границе с Россией отсутствуют фортификационные сооружения, ведь их возведение в считанных километрах от границы фактически невозможно.

"Сейчас россияне сконцентрировали в Курской области вблизи границы с Сумской областью группировку войск общей численностью более 10 тысяч военнослужащих. В Белгородской области, из которой они продолжают свои наступательные действия на Липки и Волчанск, сконцентрировано более 40 тысяч личного состава оккупантов", - рассказал Коваленко.

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Кроме того, эксперт отметил, что сейчас угрозы окружения российскими войсками города Сумы нет. Он добавил, что на Харьковщине враг развернул группировку войск численностью более 40 тысяч, что в 4 раза меньше количества войск на границе с Сумской областью.

"Из этого можно сделать вывод, что россияне могут прибегнуть к наступлению на Сумщину, но только в приграничной полосе. Это могут быть диверсионно-разведывательные операции по очень похожему сценарию боевых действий на Харьковщине. Угрозы оккупации Сум и Сумской области нет. Угроза окружения Сум тоже отсутствует", - резюмировал он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Новое наступление РФ - угроза наступления на Сумщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут начать наступление на территорию Украины с нового направления на севере, в частности наибольшая опасность сейчас есть для Сумщины. Об этом заявил заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин.

Российские войска могут начать наступательные действия на Сумщине в любой момент. Об этом сказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отмечает, что вдоль украинско-российской границы на Сумщине, протяженностью 564 километра, россияне собрали 30 тысяч военных. Тактика врага будет заключаться в создании плацдарма с возможностью применения дополнительных подразделений в случае необходимости.

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