Угроза наступления РФ на Сумщине: эксперт оценил вероятность окружения Сум

Войска РФ на Сумщине смогут вести наступательные операции только в приграничной полосе из-за меньшей численности войск чем на Харьковщине, отметил эксперт.

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Коваленко оценил вероятность окружения Сум / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН

Российское военно-политическое командование сконцентрировало на границе с Сумской областью Украины 10 тысяч военнослужащих. Группировка врага сосредоточена в Курской области. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт, аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко комментируя угрозу окружения Сум.

По словам Коваленко, на границе с Россией отсутствуют фортификационные сооружения, ведь их возведение в считанных километрах от границы фактически невозможно.

"Сейчас россияне сконцентрировали в Курской области вблизи границы с Сумской областью группировку войск общей численностью более 10 тысяч военнослужащих. В Белгородской области, из которой они продолжают свои наступательные действия на Липки и Волчанск, сконцентрировано более 40 тысяч личного состава оккупантов", - рассказал Коваленко. видео дня

Кроме того, эксперт отметил, что сейчас угрозы окружения российскими войсками города Сумы нет. Он добавил, что на Харьковщине враг развернул группировку войск численностью более 40 тысяч, что в 4 раза меньше количества войск на границе с Сумской областью.

"Из этого можно сделать вывод, что россияне могут прибегнуть к наступлению на Сумщину, но только в приграничной полосе. Это могут быть диверсионно-разведывательные операции по очень похожему сценарию боевых действий на Харьковщине. Угрозы оккупации Сум и Сумской области нет. Угроза окружения Сум тоже отсутствует", - резюмировал он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Новое наступление РФ - угроза наступления на Сумщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут начать наступление на территорию Украины с нового направления на севере, в частности наибольшая опасность сейчас есть для Сумщины. Об этом заявил заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин.

Российские войска могут начать наступательные действия на Сумщине в любой момент. Об этом сказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отмечает, что вдоль украинско-российской границы на Сумщине, протяженностью 564 километра, россияне собрали 30 тысяч военных. Тактика врага будет заключаться в создании плацдарма с возможностью применения дополнительных подразделений в случае необходимости.

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