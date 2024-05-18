Угроза захвата Сум и Харькова: названа главная цель наступления оккупантов

РФ стянула десятки тысяч оккупантов на границу Сумской и Харьковской областей.

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Наступление российских оккупантов на Сумскую область может начаться в любой момент, заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

"Угроза для Сумщины есть, она абсолютно реальна. Там начаться операция также может в любой момент, к этому нужно готовиться. Силы обороны там в полной боевой готовности", — заявил он в эфире Radio NV.

По его словам, у россиян есть ресурс, который они могут использовать для наступления на Сумщину, но, учитывая ситуацию на Харьковщине, "вопрос в том, как они решат его использовать".

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Что известно о подготовке наступления РФ

В свою очередь военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в комментарии Obozrevatel пояснил, что российская армия может начать наступление на территорию Сумской области так же, как это сделала на Харьковщине.

Вместе с тем он говорит, что ресурс врага ограничен, поэтому о захвате областных центров – Сум и Харькова – речь не идет.

Эксперт напомнил, что вражеская армия на этом направлении насчитывает всего 40 тысяч военнослужащих. "Противник на две области – а это более 750 километров границы – имеет до 40 тысяч. Этого достаточно, чтобы устроить то, что сейчас происходит на Харьковщине, но недостаточно, чтобы полноценно прорываться в Харьков или Сумы", – говорит он.

В то же время целью вражеских действий собеседник назвал желание РФ рассредоточить силы украинских защитников.

"Они не могут продвинуться на восточном плацдарме, в районе Часова Яра. Путин обещал, что ко дню победобесия выйдет на границы Донецкой и Луганской областей, но не вышел. Им нужны хоть какие-то результаты. Образовали крошечный плацдарм в Харьковской области, а подают его в своей пропаганде так, что чуть ли не Берлин взяли. Пропаганда должна постоянно жить, она должна бесконечно кормить быдломассу какими-то успехами", – добавил Черник.

Угроза наступления РФ на Сумщине - последние новости по теме

Ранее Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

Позднее Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине. Он пояснил, что россияне с самого начала планировали операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области, однако ситуация пока что им не позволила приступить к активным действиям.

Напомним, в ВСУ предупредили о подготовке атаки РФ. Только за сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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