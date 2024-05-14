ВСУ блокируют россиян: Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине

На Харьковщине наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации, подчеркнул начальник ГУР.

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Кирилл Буданов рассказал о ситуации на северных границах / Коллаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, mil.ru

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что в приграничных районах Харьковской области противник заблокирован по тем рубежам, на которые ему удалось зайти.

При этом уже "наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации", подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Прежде всего сейчас продолжается активная фаза российской приграничной операции в Харьковской области, которую все уже пятые сутки наблюдают. Сказать, что они (оккупанты – ред.) имеют значительный успех, то это точно неправда", - сказал Буданов.

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Вместе с тем он подчеркнул, что "ситуация довольно напряженная, очень быстро меняется".

"Однако еще по состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации. То есть противник в принципе уже заблокирован по тем рубежам, на которые он смог зайти. Продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашей страны", - заявил глава ГУР.

Сумское направление

Буданов также пояснил, что россияне с самого начала планировали операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области, однако ситуация пока что им не позволила приступить к активным действиям.

"Что касается Сумской области: россияне действительно с самого начала планировали операцию также и в Сумской области. По состоянию на сейчас небольшую группировку сил они удерживают в приграничье на направлении, скажем так, у них это г.Суджа, с нашей стороны - это Сумское направление. Но ситуация пока что им не позволила приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана", - резюмировал начальник ГУР.

Смотрите видео - комментрий Кирилла Буданова:

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Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ перешли к контрударам на Харьковщине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении сил обороны в районе Волчанска и других приграничных районах Харьковской области. По его словам, продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы.

Как сообщалось ранее, у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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