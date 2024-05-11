Ведутся бои за 5 населенных пунктов: Генштаб раскрыл детали наступления на Харьков

ВСУ осуществляют огневое поражение, чтобы сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, который вклинился в украинскую оборону, отметили в Генштабе.

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ВСУ пытаются сорвать наступление РФ и уничтожить врага / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная механизированная бригада ВСУ, 38 отдельная бригада морской пехоты

В Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток россиян вести наступление и продвинуться вглубь территории Украины. Украинские защитники действуют на подготовленных оборонительных рубежах, боевые подразделения усилят. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные операции, целью которых является сдерживание врага. Российские войска применяют пехоту и технику, чтобы прорваться через украинскую оборону.

В то же время продолжаются бои за контроль над населенными пунктами в приграничных районах, которые ранее были фактически в "серой зоне" - это Стрелечья, Пыльное и Борисовка. Также боевые действия ведутся в районе Олейниково и Огирцево.

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"Решение на усиление наших боевых подразделений будут реализованы", - отметили в сообщении.

Генштаб подчеркнул, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах. Украинские защитники осуществляют огневое поражение, чтобы сорвать наступление россиян и уничтожить врага, который пытается прорвать оборону ВСУ.

Наступление России в Харьковской области - последние новости по теме

Напомним, на Волчанском направлении враг нанес авиаудары, используя КАБы. С началом ночи россияне усилили обстрелы украинских позиций артиллерией. Примерно в 5 утра противник попытался прорвать оборону ВСУ под прикрытием бронетехники.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало наступления оккупантов в Харьковской области. Зеленский отметил, что украинские военные знали о планах российской армии.

Как сообщал Главред, войска РФ пытаются проникнуть в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневка на севере Харьковской области и закрепиться там.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты начали новую волну наступления на севере Харьковщины, атакуя украинские позиции в Харьковском и Чугуевском районах. Наиболее напряженная ситуация была на Волчанском направлении. Пограничные населенные пункты фактически являются серой зоной, поэтому нельзя точно определить, полностью ли оккупантов отбросили за пределы Украины.

Атака россиян на Харьковскую область выглядит как имитация широкомасштабного наступления с привлечением ограниченных сил и проведением разведки боем. На некоторых участках фронта ситуация осложнена, но Силы обороны контролируют ее и работают над тем, чтобы выбить врага с занятых позиций.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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