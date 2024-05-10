РФ запускает рои дронов, потери серьезные: Плетенчук рассказал о боях за Нестригу

На юге Украины ситуация остается неизменной, признаков формирования наступательных группировок россиян не наблюдается, заявил Дмитрий Плетенчук.

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Россия не прекращает штурмов острова Нестрига / Колаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Вблизи острова Нестрига в Херсонской области продолжаются интенсивные боевые действия. Россияне периодически пытаются высадиться на остров, неся при этом большие потери. Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Продолжаются постоянно боевые действия, они (россияне - ред.) пытаются высадиться туда периодически. Поэтому, соответственно, мы вынуждены отражать эти атаки. Там сейчас большая плотность FPV-дронов, речь о сотнях", - отметил он.

Плетенчук подчеркнул, что украинские военные не уступают оккупантам в использовании дронов.

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"Вчера в нашем направлении 115 потерь личного состава было у оккупантов, половина из них безвозвратные. Поэтому, в принципе, да, РФ несет там серьезные потери", - рассказал спикер.

Ситуация на юге

По словам Плетенчука, на юге Украины ситуация остается неизменной, признаков формирования наступательных группировок россиян не наблюдается. Российские войска продолжают штурмовые действия на всех участках фронта, используя "Шахеды" и осуществляя многочисленные атаки.

"Признаков формирования наступательных группировок не видим, так же как и изменение состояния и положения врага на нашем направлении... Продолжают (россияне - ред.) попытки вести штурмовые действия фактически на всех участках фронта. В нашей операционной зоне - это Роботино и Крынки. Впоследствии будем иметь полную информацию об этих событиях", - отметил спикер.

Плетенчук добавил, что оккупанты совершили 21 попытку штурма за вчера, однако все они были неудачными.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Освобождение острова Нестрига - подробности

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили остров Нестрига в Херсонской области. Остров является частью Национального природного парка "Нижнеднепровский" и расположен на реке Днепр, между селами Велетенское и Старая Збурьевка.

Впоследствии главком ВСУ сообщил, что на Херсонском направлении украинским подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются выбить ВСУ из Крынок и закрепиться на острове Нестрига. Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне ежедневно пытаются восстановить свое положение, но все их штурмы безуспешны.

Также во время штурмов оккупанты даже использовали гидроцикл. Большое количество потерь у россиян связано с тем, что они вынуждены штурмовать с воды, а эта местность открытая и уязвимая.

Остров Нестрига Это один из многочисленных херсонских островов, поэтому о нем не так много информации. Туристический сайт ХерсON сообщает, что в Херсонской области более тысячи мелких островов, расположенных в устье Днепра. Местные называют их плавнями. Остров Нестрига входит в состав Национального природного парка "Нижнеднепровский". Согласно функциональному зонированию территории Национального природного парка "Нижнеднепровский", в заповедную зону входят: острова Забич, Бугаз, Козулихинский, Домахский, Нестрига, Красниковский, Гапский, Большой, Бакайский, Васильков. Остров Нестрига долгое время оставался в "серой зоне", теперь он - под контролем украинских войск. Взятие острова позволяет значительно усилить контрдиверсионные мероприятия и обеспечить лучшую защиту позиций ВСУ в регионе. Также контроль над островом Нестрига имеет стратегическое значение, поскольку позволяет укрепить и возможно расширить плацдарм на левом берегу реки Днепр, что имеет важное значение для дальнейших военных операций в регионе.

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