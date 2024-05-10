Россияне 'безумно' давят на позиции ВСУ: Павлюк оценил риск потери Часового Яра

Потеря Часового Яра откроет оккупантам доступ к группе населенных пунктов - последних городских центров Донецкой области, которые контролирует Украина.

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Павлюк прокомментировал возможную потерю Часового Яра / Колаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Оккупация Часового Яра не будет иметь "решающего значения" в войне. Потеря позиций вблизи Очеретино объясняется преимуществом врага в воздухе и артиллерии. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Economist.

В последнее время российские войска сосредоточились на захвате Очеретино и Часового Яра в Донецкой области. Потеря Очеретино позволила оккупантам прорвать первую линию украинской обороны. Как отмечает издание, под угрозой оказались жизненно важные пути снабжения для ВСУ.

Павлюк пояснил, что россияне имеют значительное преимущество в воздухе и артиллерии, что позволяет им осуществлять "безумное давление" на украинские позиции. По его словам, соотношение артиллерии на фронте составляет 20:1 в пользу россиян. Оккупанты ежедневно выпускают в семь раз больше снарядов, чем ВСУ.

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Сейчас Украина удерживает Часов Яр, город, который является стратегической высотой и находится всего в пяти километрах к западу от Бахмута. Россия "освобождала" Бахмут в течение девяти месяцев, почти сравняв город с землей. Журналисты отметили, что потеря Часового Яра откроет врагу доступ к ряду других населенных пунктов, которые являются последними городскими центрами в Донецкой области, которые еще контролирует Украина.

"Похоже, что генерал Павлюк готовит общественное мнение к тому, что некоторые считают неизбежным. Он утверждает, что потеря Часов Яра не имела бы "решающего значения" - это просто "обычное городское поселение", - говорится в материале.

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". В должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОГА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

Бои за Часов Яр - ситуация вблизи города

Напомним, российские оккупанты значительно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины в течение последнего месяца, чтобы достичь определенных успехов перед прибытием западной военной помощи на фронт, отметили в отчете ISW. Особенно заметно возросло количество российских атак в районе Часового Яра. С марта по апрель количество атак выросло на 200 процентов.

Также оккупанты, не достигнув весомых результатов на фронте до 7 мая, даты инаугурации Путина, решили пойти "ва-банк" на Часо-Яровском направлении. По словам Коваленко, российские войска приступили к формированию ударной группы в тылу для начала штурма города, одновременно проводя ближние бои.

Как сообщал Главред, армия РФ сейчас пытается не только в лоб атаковать Часов Яр, но и наступать по флангам. В направлениях Ивановского и Андреевки оупантам не удается отбросить наши войска.

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