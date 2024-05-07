Пошли ва-банк: "ударный кулак" РФ на Часов Яр будет готов уже к концу недели - Коваленко

Российские оккупанты, не получив к 7 мая - ко дню инаугурации Путина - какого-либо достойного результата на передовой, пошли "ва-банк" на Часо-Яровском направлении, ситуация на этом участке осложняется, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По словам Коваленко, российские войска параллельно ближним боям начали формирование ударной группы в тыловой зоне для начала штурма города.
При этом оккупанты не создали условий для наступления посредством захвата полосы Богдановка-Ивановское-Клещиевка-Андреевка.
Основной удар, пишет Коваленко, вероятнее всего, пройдет в обход Ивановского - фактически через Сиверский Донец. Первые подразделения будут готовы к концу уже этой недели.
Наращивание наступления на Часов Яр Коваленко ожидает во второй половине мая - и даже чуть раньше.
По мнению Коваленко, первые штурмовые группы будут, скорее всего, просто "мясом" для разведки боем.
"Наступает сложный период, который (защитникам) предстоит выстоять непомерными силами и непомерной ценой", - подчеркнул эксперт.
Новости с фронта - ситуация в Часовом Яру 7 мая
Оккупационная армия РФ сейчас пытается не только в лоб атаковать Часов Яр, но и наступать по флангам. В направлениях Ивановского и Андреевки им не удается отбросить наши войска.
По словам наших защитников, на восточном фронте в российское пехоте значительное количество военных составляют недавно мобилизованные. Они даже не проходили обучения в учебных центрах.
Часов Яр расположен в 10 км от Бахмута и размещен на высотах. Господство над этой местностью "существенно облегчит" россиянам развить наступление на Славянск и Краматорск.
В ГУР заявили, что вероятная оккупация Часова Яра в Донецкой области является лишь вопросом времени. Этот город "падет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале".
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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