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Пошли ва-банк: "ударный кулак" РФ на Часов Яр будет готов уже к концу недели - Коваленко

Яна Ставская
7 мая 2024, 17:36
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Наступает сложный период на передовой - оккупанты готовятся к масштабному наступлению.
Часов Яр
Часов Яр под угрозой нового наступления россиян / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Российские оккупанты, не получив к 7 мая - ко дню инаугурации Путина - какого-либо достойного результата на передовой, пошли "ва-банк" на Часо-Яровском направлении, ситуация на этом участке осложняется, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По словам Коваленко, российские войска параллельно ближним боям начали формирование ударной группы в тыловой зоне для начала штурма города.

При этом оккупанты не создали условий для наступления посредством захвата полосы Богдановка-Ивановское-Клещиевка-Андреевка.

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Основной удар, пишет Коваленко, вероятнее всего, пройдет в обход Ивановского - фактически через Сиверский Донец. Первые подразделения будут готовы к концу уже этой недели.

Наращивание наступления на Часов Яр Коваленко ожидает во второй половине мая - и даже чуть раньше.

По мнению Коваленко, первые штурмовые группы будут, скорее всего, просто "мясом" для разведки боем.

"Наступает сложный период, который (защитникам) предстоит выстоять непомерными силами и непомерной ценой", - подчеркнул эксперт.

Новости с фронта - ситуация в Часовом Яру 7 мая

Оккупационная армия РФ сейчас пытается не только в лоб атаковать Часов Яр, но и наступать по флангам. В направлениях Ивановского и Андреевки им не удается отбросить наши войска.

По словам наших защитников, на восточном фронте в российское пехоте значительное количество военных составляют недавно мобилизованные. Они даже не проходили обучения в учебных центрах.

Часов Яр расположен в 10 км от Бахмута и размещен на высотах. Господство над этой местностью "существенно облегчит" россиянам развить наступление на Славянск и Краматорск.

В ГУР заявили, что вероятная оккупация Часова Яра в Донецкой области является лишь вопросом времени. Этот город "падет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале".

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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