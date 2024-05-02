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"Ни одно подразделение не убегало": 115-я ОМБр прокомментировала захват Очеретиного

Руслана Заклинская
2 мая 2024, 20:07
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Оборону военные передали другой бригаде, которая продолжила удерживать позиции в Очеретино.
'Ни одно подразделение не убегало': 115-я ОМБр прокомментировала захват Очеретиного
115-я бригада передала оборону другой бригаде / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр адмирала Михаила Белинского

115-я отдельная механизированная бригада ВСУ опровергла обвинения в крахе обороны в районе Очеретино Донецкой области. Ни одно штатное подразделение не покидало позиций, а бойцы стойко держали оборону, отражая вражеские атаки. Об этом бригада заявила в Facebook.

"Недавно Роман Погорелый основатель интернет ресурса DeepState сообщил в телеграмм канале, что 115-я ОМБр является ответственной за крах обороны в районе населенного пункта Очеретино. Обвинения со стороны Романа Погорелого являются ложными. Обвинения кто виноват или не виноват устанавливает исключительно комиссия по результатам расследования", - отметили в бригаде.

По словам бригады, российские оккупанты осуществляли ежедневно от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артиллерийских обстрелов, наносили удары "Градами", минометами, и большим количеством FPV дронов, сбросы с дронов, в том числе химического вещества. Несмотря на это, бойцы 115-й ОМБр героически удерживали оборону, уничтожая много живой силы врага.

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"Вследствие этого н-количество позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены врагом. Тем не менее, все бойцы 115-й бригады ВСУ, которые были на позициях, не убегали, вели бои с силой противника, который превышал наши силы в 10-15 раз, защищая каждый метр украинской земли, тем самым они предоставили возможность, удерживая врага, закрепиться бригаде на более выгодных позициях, на подступах к окраинам населенного пункта Очеретино, защитить населенный пункт и дать возможность вступить в бой другой свежей бригаде, которая заменила 115-ю ОМБр для дальнейшей защиты населенного пункта Очеретино", - отметили в сообщении.

Во время боев 115-я ОМБр уничтожила большое количество личного состава россиян. Однако враг постоянно вводил новые силы для штурма и изменил тактику штурмовых действий.

"Если раньше он применял штурмовые группы до 5 военнослужащих, то на нашем направлении в одной штурмовой группе использовал до 15 военнослужащих, а такие группы шли по двум или трем направлениям. В ходе наступления на Очеретинском направлении противник провел ротацию трех бригад, что указывает на количество брошенного на прорыв личного состава и который был уничтожен 115-й бригадой ВСУ в ходе оборонительных боев. Во время наступления противник постоянно вводил свежие силы, которые уничтожались преимущественно небольшим количеством украинских бойцов", - пояснили в бригаде.

В бригаде подчеркнули, что ни одно штатное подразделение бригады не оставляло позиций и не убегало. Оборону военные передали другой бригаде, которая продолжила удерживать позиции.

"Еще раз хотим обратить внимание на то, что 115-я бригада передала полосу ответственности в районе окрестностей населенных пунктов Очеретино и Керамик другой бригаде. Тогда эти населенные пункты были под контролем ВСУ", - подчеркнули в пресс-службе 115-й бригады.

Как отметили в сообщении, сейчас работает комиссия и ведется служебное расследование. После его завершения относительно событий в Очеретино предоставят подробный комментарий.

Где находится Очеретино?

Очеретино - поселок в Ясиноватском районе Донецкой области Украины, к северо-западу от Донецка, пишет Википедия.

Ситуация в Очеретино - последние новости

Напомним, 16 апреля мониторинговый канал DeepState сообщил о продвижении российских оккупантов в Очеретино Донецкой области.

Также представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин отметил, что российские войска пытаются закрепиться в южной части Очеретино, используя весь арсенал доступного оружия, в частности химические вещества. Однако Силы обороны Украины продолжают контролировать большую часть населенного пункта.

По информации Forbes, на это направление бросили бойцов 100-й отдельной механизированной бригады, которая является "одной из самых новых и наименее оснащенных бригад" в ВСУ. На восточных окраинах Очеретино ранее стояла 47-я бригада, которая выполнила отошла из населенного пункта, чтобы передислоцироваться в тыл для отдыха. На ее место должна была прийти 115-я мотострелковая бригада. По словам бывшего командира 4 роты 47-й бригады, "отдельные подразделения просто облажались".

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