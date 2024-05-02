РФ нацелилась на четыре крупных города: подполковник раскрыл направления удара

Враг пытается для захвата Часового Яра обойти город по флангам, рассказал Назар Волошин.

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/ Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Оккупанты РФ штурмуют Часов Яр Донецкой области и окружающие населенные пункты, пытаясь захватить логистические маршруты, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Информация о том, что россияне прорвались к каналу Северский Донец – Донбасс не соответствует действительности, он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"У врага успехов нет. Враг продолжает уже которую неделю штурмовать город. Ситуация контролируемая. Противник продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населённые пункты, как авиацией, так и артиллерией. Оккупанты всевозможными способами пытаются заполучить эти господствующие высоты, на которых есть Часов Яр, чтобы выйти на дальнейшую борьбу за территории и обстреливать уже дальше Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск", - говорит украинский военный.

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По его словам, враг пытается для захвата города обойти по флангам через Богдановку и Ивановское, активно штурмуя эти населенные пункты, а с целью создания условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации враг пытается выйти на рубеж Северский Донец - Донбасс.

Вместе с тем представитель ОСГВ "Хортица" уточнил, что информация о прорыве оккупантов к каналу не соответствует действительности.

"И российские оккупанты методом выжженной земли пытаются уничтожать наши все и взводные и опорные пункты, и сам город Часов Яр, чтобы нашим защитникам не было где обороняться. Вторая линия обороны укреплена. Силы обороны готовы к борьбе с врагом", - добавил Волошин.

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Ранее сообщалось, что оккупанты продвигаются к Часовому Яру. Сейчас эвакуация из Часового Яра замедлилась почти до нулевых показателей - в городе остаются сотни людей.

Напомним, ранее сообщалось об угрозе захвата Часового Яра до 9 мая. Оккупанты РФ бросили в гаступление большие ресурсы, подчеркнул Олег Калашников.

Захват Часового Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонительному поясу" ВСУ. Российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года. Это позволит армии РФ начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс Украины на Донбассе.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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