"Враг прорвался и закрепляется": в ВСУ назвали новую цель РФ на востоке

Врагу удалось прорваться и закрепиться в части Очеретино в Покровском районе Донецкой области, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин.
Вместе с тем населенный пункт находится под огневым контролем украинских воинов, бои продолжаются, подчеркнул он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Враг прорвался и закрепился в этом населенном пункте (Очеретино, - ред.). Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ", - рассказал представитель ВСУ.
Спикер подчеркнул, что со стороны украинских сил принимаются все меры по стабилизации обстановки на этом направлении и возвращения под контроль Очеретино: "С этой целью были введены дополнительные силы и средства резерва".
Подробности боев на востоке
Как отметили в ОГСВ "Хортица" наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях, продолжаются ожесточенные бои.
Волошин напомнил, что противник на этих направлениях задействовал до четырех своих бригад вооруженных сил РФ и пытается развить наступление западнее от Авдеевки и Марьинки, хочет пробиться к Покровску и Курахово.
"На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, которые понесли потери, с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, что восстановили свою боеспособность", - добавил спикер.
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Ранее сообщалось, что РФ штурмует позиции ВСУ на двух направлениях. Российским оккупантам удалось совершить на прошлой неделе прорыв на северо-запад от Авдеевки. Вражеские силы прошли 3 км вглубь позиций украинских войск до поселка Очеретино.
Напомним, офицер ВСУ ранее оценил угрозу окружения Часового Яра. Российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Часового Яра с нескольких направлений при этом применяя авиацию.
Как сообщалось ранее, в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов. Страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США.
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