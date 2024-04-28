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"Задача невыполнима": офицер ВСУ оценил угрозу окружения Часового Яра

Юрий Берендий
28 апреля 2024, 12:55
Офицер ВСУ указывает на то, что российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Часового Яра с нескольких направлений при этом применяя авиацию.
'Задача невыполнима': офицер ВСУ оценил угрозу окружения Часового Яра
Россияне перешли в наступление на Часов Яр с нескольких направлений / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупационные войска проводят мероприятия для наступления на город Часов Яр с флангов для дальнейшего окружения украинского гарнизона. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, прорыв россиян с флангов в направлении города Часов Яр является для них невыполнимой задачей.

"Поскольку с южного фланга им мешает Ивановское, где продолжаются бои, а также Клещеевка и Андреевка. С северного фланга у оккупантов тоже нет широкого поля действий. Поэтому они не могут обойти город с флангов, а пытаются штурмовать Часов Яр напрямую", - рассказал Калашников.

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Офицер отметил, что россияне атакуют одновременно на нескольких направлениях с затоплением управляемых аиабомб

"Сначала они забрасывают позиции Сил обороны КАБами. Хотя, если брать тактику НАТО, то сначала работает авиация, а уже потом пехота. У россиян же уже работает вместе. Они одновременно могут сбрасывать КАБы и штурмовать наши позиции", - добавил он.

Кто такой Олег Калашников

Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают постоянные атаки на украинские позиции в районе Часов Яр на Донетчине. Украинские военные активно держат оборону на этом направлении. Об этом заявил майор Дмитрий Кожубенко.

По словам представителя ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, ситуация на Бахмутском направлении является одной из самых напряженных на фронте. Россия продолжает попытки захватить контроль над Часовым Яром и концентрирует свои силы в районе Клещеевки.

Оккупанты наступают в районе Часового Яра Донецкой области, пытаясь создать условия для окружения города. Отчет ISW подтверждает, что боевые действия активны в районах, окружающих город, в частности возле Богдановки, Нового и Канала на востоке Часового Яра, вблизи Ивановского, а также в направлении заповедника Ступки-Голубовского, Клищеевки и Шумов.

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